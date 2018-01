Det har lige sneet på et af verdens varmeste steder: Se her hvor det er

I søndags faldt der masser af sne i Sahara-ørkenen i Algeriet i det nordlige Afrika - se ekstremt flotte sne-billeder her

Der er et ordsprog, der siger, at man er en virkelig god sælger, hvis man kan sælge sand i Sahara. I Sahara i det nordlige Afrika, der er et af verdens mest varme steder, er der nemlig stort set ikke andet en sand. Og det hører til de uhyrlige sjældenheder, at det sner i Sahara. Men det skete faktisk i søndags, hvor der faldt store mængder sne i nærheden af ørken-byen Ain Sefra i Algeriet, der er kendt som porten til Sahara.

Det skriver flere medier heriblandt CNN.

Tredje gang med sne på 40 år

Det er efter sigende tredje gang i løbet af 40 år, at det har sneet netop i det område. Ifølge visse kilder er der flere steder faldet helt op til 38 centimeter sne, men de officielle myndigheder i Ain Sefra melder ud, at der kun er faldtet 2,5 centimeter. Men det er altså også meget på et sted, hvor det stort set aldrig sner.

Det usædvanlige snefald er blevet flittigt fotograferet, fordi der selvfølgelig er en nyhedsinteresse omkring snefald i et område, der i sommerperioden kan præsentere nogen af de varmeste temperaturer i hele verden.

Det usædvanlige ved snefaldet i Sahara var, at sneen faktisk blev liggende til langt ud på dagen.

- Vi var meget overraskede, da vi vågnede op i Sahara-ørkenen og så, at der stadig var sne over alt. Og sneen blev faktisk liggende hele søndagen ind til kl. 17.00 om eftermiddagen, fortæller fotografen Karim Bouchetata til Shutterstock.

Her er en kæmpe snedækket sandklit. (Foto: All Over Press)