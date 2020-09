- Det her er en nedlukning af nattelivet

Det er praktisk talt en lukning af nattelivet, når man indfører tidligere lukketider og strammere krav om mundbind på barer i hovedstadsområdet.

Sådan lyder udmeldingen fra Adam Falbert, der er direktør i REKOM, der ejer en lang række barer og natklubber.

'Det her er en de facto-nedlukning af aften- og nattelivet i København de næste par uger for dem, der primært serverer en øl.'

'(De nye krav, red.) gør det umuligt for at drive den københavnske del af vores virksomhed de næste par uger,' skriver Adam Falbert i en mail til Ekstra Bladet.

Tror ikke på restriktionerne

Fra REKOM's side udtales der, at man ønsker at blive inkluderet i, at nattelivet har forsvarlige rammer i stedet for at blive lukket ned.

'De unge kommer til at finde andre måder at være sammen på – uanset hvor meget kontrol der sættes ind. Det kommer til at ske i privat regi, som ikke har de rammer, vi kan sørge for,' skriver Adam Falbert fortsat.

En branche der bløder

Restauranter og barer hænger i øjeblikket og dingler mellem åbent og nedlukket, hvilket ifølge REKOM er en dyr fornøjelse.

HORESTA, der er en brancheorganisation for restaurationsbranchen, har tidligere udtalt til Ekstra Bladet, at de regner med, at de nye restriktioner kommer til at koste mellem 100 og 200 millioner kroner.

Stigende smitte

De særlige restriktioner i hovedstadsområdet kommer efter en periode med stigende smitte i området.

Københavns Kommune er nu oppe på 78 smittede pr. 100.000 indbyggere den seneste uge, hvilket er et godt stykke over de 20, der får en kommune til at 'gå i rød'.

Der har den seneste tid været fokus på, at mange unge bliver testet positive på nuværende tidspunkt.

Blandt de 20- til 29-årige er der 3631 bekræftede tilfælde, hvilket er det højeste antal inden for de opdelte aldersgrupper. Aldersgruppen er samtidig den, hvor flest tests er blevet foretaget.