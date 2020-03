- Det her er ligesom en krig, min far døde som en hund

Roberta Zanioninis far er død af coronavirus, men kan først blive kremeret om to uger, fordi krematorierne ikke kan følge med det enorme antal døde i Italien

- Det er ikke i orden, at min far skulle dø sådan. Alle her dør som hunde, som svin, fordi der er så mange på hospitalerne.

Sådan siger Roberta Zaninoni fra den norditalienske provins Bergamo. Hun mistede for en uge siden sin 71-årige far, Giuseppe Zaninoni, til coronavirus.

Han skriver sig dermed ind i statistikken over de mange ofre i Italien, der er det land i verden, der officielt har flest dødsfald på grund af coronavirus. De nyeste tal viser, at landet i skrivende stund har 4032 døde som følge af pandemien.

Roberta Zaninoni sammen med sin nu afdøde far. Privatfoto

Lørdag den 7. marts ringer Roberta Zaninonis bror til hende med beskeden om, at deres far er blevet syg, men ingen af dem har mistanke om, at der er tale om coronavirus. Roberta Zaninoni taler senere samme dag i telefon med sin far, der forsikrer hende om, at alt er i orden, og at hun ikke skal bekymre sig.

Men et par dage efter er farens tilstand kritisk, og der bliver ringet efter en ambulance. Fra da af, ser familien ham ikke igen.

- Min bror følger ham til hospitalet, og da han bliver indlagt, og da dørene lukker sig bag ham, er det er sidste gang, han ser et familiemedlem. Min far har sin telefon med sig, men han er ikke den teknologiske type. Så efter få timer går telefonen ud, og vi hører ikke mere fra ham.

Lang ventetid på krematoriet

Torsdag ringer hospitalet til Roberta Zaninoni med beskeden om, at hendes far er testet positiv for coronavirus, og at hans sidemand på hospitalet netop er død af sygdommen. Han er nu for alvor bange og bliver ved med at gentage over for lægerne, at han vil hjem.

- Fredag aften kunne jeg fornemme det, og jeg ringede til ham sammen med min datter. Jeg sagde til lægen: kan De sige til min far, at jeg elsker ham meget højt. At hans datter, Roberta, og hans barnebarn, Victoria, elsker ham uendeligt, og at vi aldrig vil lade ham være alene. Efter to timer døde han. Og så starter den næste tragedie.

Familien kontakter en bedemand, der oplyser dem om, at der er to-tre ugers ventetid på krematoriet på grund af de mange ofre for coronavirus.

- Han siger: hør, alene i dag har jeg lukket 60 kister. Selv for os bedemænd er situationen ude af kontrol. Ovnene i krematorierne brænder 24 timer i døgnet. Jeg kan ikke fortælle dig, hvornår vi vil kunne kremere din far. Og selv når han bliver kremeret, vil vi ikke kunne holde en begravelse for ham, fordi der er udgangsforbud. Forestil dig ikke at kunne tage ordentligt afsked.

Roberta Zanionini er rystet over, at hun ikke kunne få en ordentlig afsked med sin far. Privatfoto.

Nekrolog på nekrolog

Den norditalienske by Bergamo er særligt hårdt ramt af pandemien, og i sidste weekend kunne man i den lokale avis bladre gennem 11 siders nekrologer. En borgmester i en af provinsens kommuner døde af coronavirus for en uge siden.

I går blev et billede, der viser, hvordan militærkøretøjer må køre lig fra Bergamo ud til krematorier i andre italienske byer, offentliggjort. Forinden har man været nødt til at lukke byens kirkegård for første gang siden Anden Verdenskrig.

Nu har Roberta Zanionini en besked til resten af verden

- Det, der er sket i Italien, kan desværre ske over alt, hvis ikke stater og mennesker tager deres forholdsregler. Det her er ikke for sjov. Den tager ikke kun de gamle og syge, som de først havde bildt os ind. Virusset er usynligt, ingen kan se det. Det her er en krig, og den eneste løsning er at blive hjemme og lukke alt. Der er ikke andre løsninger.

Rettelse: I en tidligere version af denne artikel stod der, at borgmesteren i byen Bergamo er død af coronavirus. Det er ikke korrekt. Der var tale om en borgmester i en kommune i provinsen Bergamo.