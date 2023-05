Hvis man har haft et vildt liv på første klasse i en 12-værelseslejlighed, drømmer man sig så tilbage? Nej, Marcel de Sade gør ikke. Han glæder sig over velfærdssamfundet, alarmen om halsen og døtrene

Marquis er en fransk adelstitel, som rangerer et sted mellem greve og hertug. Et marquisat er marquisens gods, som ofte strækker sig over hektar efter hektar af jagtmarker og landbrug samt et stort palæ eller slot.

- Jeg kalder det her for minimarquisatet, siger 89-årige Marcel de Sade med et smil og byder velkommen i den lejlighed på Frederiksberg, han har boet i de seneste tre år.