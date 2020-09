- Det her kommer til at gøre ondt

Nye coronarestriktioner sætter restauranter og barer under stort pres, lyder det fra brancheforeningen HORESTA

Nye coronarestriktioner presser en i forvejen presset restaurationsbranche, lyder udmeldingen fra brancheforeningen HORESTA.

De er stærkt kritiske over for de nylige coronarestriktioner i hovedstadsområdet, der blandt andet betyder, at barer kun må holde åbent til klokken 22.

'Det her kommer til at gøre rigtig ondt på virksomheder, som i forvejen er presset til det yderste. Der er brug for, at man fra politisk hold hurtigst muligt sikrer kompensation til erhvervet,' skriver Kirsten Munch, politiske direktør i HORESTA, til Ekstra Bladet i en mail.

Kommer til at koste 100-200 millioner

HORESTA's bud er, at de nye restriktioner vil koste mellem 100 og 200 millioner kroner.

Smittespredningen i området skal mindskes, men de nye restriktioner vil føre til tvangsnedlukninger og kaste de festglade unge i hænderne på arrangører af piratfester, lyder det samtidigt fra HORESTA.

'De unge holder ikke op med at feste. Fremover foregår dansen bare i endnu højere grad under åben himmel eller i private rammer, hvor det er langt sværere at holde styr på smitten,' skriver Kirsten Munch.

Politiet ser det som en hjælp

Der er ifølge politiet behov for en stramning af reglerne i forhold til nattelivet.

Det meddelte rigspolitichef Thorkild Fogde på dagens pressemøde.

- Vi må simpelthen konstatere, at når promillen stiger, så falder ansvarligheden, siger han ifølge Ritzau.

Han mener derfor, at det er en stor hjælp for politiet, at der nu er blevet indført stramninger i nattelivet.