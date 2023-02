Det Hvide Hus afviser blankt: Fuldstændig usandt

En amerikansk journalist har i et blogindlæg beskyldt USA for at stå bag eksplosionerne på Nord Stream-ledningerne. Det Hvide Hus tager til genmæle og afviser pure journalistens påstande

Onsdag offentliggjorde den amerikanske journalist Seymour Hersh et langt blogindlæg, hvori han hævder, at USA står bag eksplosionerne på Nord Stream-gasrørledningerne i september sidste år.

Indlægget spredte sig hurtigt overalt på internettet, og det har derfor fået Det Hvide Hus til at reagere.

- Dette er fuldstændig usandt og komplet fiktion, lyder det ifølge nyhedsbureauet Reuters fra talsperson for Det Hvide Hus' sikkerhedsråd Adrienne Watson.

Også talspersoner for både CIA og det amerikanske udenrigsministerium har ifølge mediet afvist påstandene.

Expressen sender her et undervandskamera 80 meter ned i farvandet omkring den svenske økonomiske zone i Østersøen for at tage billeder af Nord Stream 1. Læs mere her Svenske Expressen sendte et undervandskamera 80 meter ned i farvandet omkring den svenske økonomiske zone i Østersøen for at tage billeder af Nord Stream 1.

Én anonym kilde

Seymour Hersh påstår i sit blogindlæg, at Biden ønskede at gøre skade på gasrørledningerne af frygt for, at Tyskland ville være tilbageholdende med at forsyne Ukraine med penge og våben, hvis de var afhængige af Rusland for at få billig gas.

Blogindlægget bygger på én unavngiven kilde og påstår, at dykkere fra den amerikanske flåde skulle have placeret sprængstofferne i sommeren 2022.

Andre medier har ikke haft mulighed for at bekræfte de angivne påstande.

Seymour Hersh er tidligere undersøgende journalist på New York Times og New Yorker og har vundet mange journalistiske priser.

De seneste år er han dog blevet beskyldt for i stigende grad at være blevet konspirationsteoretiker - særligt efter en historie, der anfægtede Obama-administrationens version af drabet på al Qaedas grundlægger, Osama bin Laden.

Foto: Forsvaret

Bevidste handlinger

På et pressemøde kort efter eksplosionerne konstaterede statsminister Mette Frederiksen (S), at 'der er tale om bevidste handlinger - ikke et uheld.' Flere vestlige regeringer pegede på Rusland som mistænkt efter eksplosionerne.

Tyskland har den seneste tid indsamlet vand- og jordprøver samt rester fra gasledningerne, ligesom de har undersøgt stederne, hvor eksplosionerne fandt sted.

I sidste uge udtalte den tyske chefanklager Peter Frank, at 'det ikke på nuværende tidspunkt kan bevises,' at Rusland står bag, og at efterforskningen fortsætter.

'USA har spørgsmål at besvare'

Imens vestlige medier er påpasselige med at tage Seymour Hershs blogindlæg for gode varer, har russiske medier i stort omfang delt historien.

Ifølge Reuters har det russiske udenrigsministerium i kølvandet på blogindlægget udtalt, at 'USA har nogle spørgsmål at besvare omkring dets rolle i eksplosionerne på Nord Stream-rørledningerne.'

Til mediet har talsperson for ministeriet Maria Zakharova bedt Det Hvide Hus kommentere på 'de fakta', der er blevet præsenteret.