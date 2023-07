Det Hvide Hus evakueret efter fund af kokain

Efterretningstjenesten i Det Hvide Hus gjorde søndag et alarmerende fund, der resulterede i, at præsident-boligen blev evakueret. Et hvidt mistænkeligt pulver blev opdaget i et fællesområde i bygningens vestfløj.

Det skriver The Washington Post.

Test viser dog nu, at pulveret sandsynligvis er kokain. Inden rygterne begynder at svirre, er det måske smart at nævne, at præsidenten og hans familie ikke var til stede og ikke havde været i bygningen siden torsdagen forinden.

- Foreløbige test viste, at stoffet var kokain, oplyser to anonyme, officielle kilder til nyhedsbureauet AP.

Ifølge The Washington Post blev bygningen blev evakueret klokken 8.45 lokal tid søndag, og brandvæsnet og nødberedskabet blev tilkaldt for at lave en hurtigtest af pulveret.

Bygningen blev efterfølgende hurtigt genåbnet.

Det ville ikke være første gang, at ulovlige stoffer har bevæget sig ind i Det Hvide Hus. I 2014 indrømmede Snoop Dogg, at han havde røget et joint på et badeværelse, da han besøgte Barack Obama.