Det Hvide Hus: - Ingen tegn på rumvæsener

Der er ingen tegn på rumvæsener i forbindelse med nedskydningerne af flyvende 'objekter', lyder det på et pressemøde i Det Hvide Hus. Præsident Joe Biden nedsætter et hold til at efterforske, hvad der foregår

Den seneste uges nedskydninger af de flyvende 'objekter' i det nordamerikanske luftrum har været omgærdet af heftig mystik.

For hvad er det, de amerikanske militærfly har skudt ned?

Glen David VanHerck, der er chef for det nordamerikanske luftforsvar NORAD, ville tidligere mandag dansk tid ikke udelukke noget som helst - end ikke, at der kunne være tale om indtrængen fra det ydre rum.

Men pressesekretæren i Det Hvide Hus indleder et pressemøde mandag aften med at afkræfte, at der skulle være tale om aliens.

- Der er ingen tegn på rumvæsener i forbindelse med de seneste dages nedskydninger. Det vil jeg sikre mig, at den amerikanske befolkning ved, siger Karine Jean-Pierre på pressemødet ifølge The Guardian.

Der er ikke tegn på, at rumvæsener har været involveret i de mystiske objekter i luften, fastslår Karine Jean-Pierre, der er pressesekretær i Det Hvide Hus. Foto: Mandel Ngan/Ritzau Scanpix

Annonce:

Eksperter skal undersøge nærmere

På pressemødet siger John Kirby, der er talsmand for det nationale sikkerhedsråd i USA, at Det Hvide Hus sætter eksperter til at undersøge, hvad det er, der foregår i luftrummet.

- Præsidenten (Joe Biden, red.) har via sin sikkerhedsrådgiver i dag nedsat et hold af eksperter til at studere de bredere politiske konsekvenser i forbindelse med at undersøge, analysere og bortskaffe uidentificerede luftobjekter, der udgør en sikkerhedsrisiko, siger John Kirby.

Talsmanden forklarer, at USA er blevet mere opmærksom på objekter i luften. Tidligere har den amerikanske regering ikke undersøgt lignende 'uidentificerede fænomener' tilstrækkeligt, siger han.

- Det ændrede præsident Biden. Nu forsøger vi endelig at forstå det bedre, siger John Kirby.

Joe Biden nedsætter et hold til at efterforske, hvad der foregår i det nordamerikanske luftrum. Foto: Randall Hill/Ritzau Scanpix

Den kinesiske spionballon

4. februar skød USA det første objekt ned fra luftrummet. Her mener amerikanerne, at der er tale om en kinesisk spionballon.

Annonce:

John Kirby siger på pressemødet, at amerikanske myndigheder har undersøgt fænomenet omhyggeligt. Og man har fundet ud af, at Kina systematisk arbejder med balloner, der kan spionere.

Han mener, at ballonerne er udsendt af Kinas Befrielseshær, altså det kinesiske militær, og at der blev udsendt kinesiske spionballoner i USA under den tidligere amerikanske regering.

- Men de opdagede det ikke. Nu har vi opdaget det. Vi sporede det. Og vi har omhyggeligt studeret det for at lære så meget som vi kan, siger John Kirby.