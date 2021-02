Det Hvide Hus vil ignorere Trumps tale

Det Hvide Hus har gjort det klart, at det vil ignorere Donald Trumps tale søndag på en konservativ konference i Florida, hvor den tidligere præsident ventes at gå til angreb på sin efterfølger. Det vil være Trumps første offentlige optræden, efter at han forlod Det Hvide Hus den 20. januar.

Hvem er Trump? lyder det i en af reaktionerne fra et medlem af præsident Joe Bidens stab.

Den amerikanske leders pressesekretær, Jen Psaki, siger til journalister, at 'der absolut ikke er nogen fokus på, hvad den tidligere præsident Trump vil sige i sin tale.'

Artiklen fortsætter under videoen

Trump har ikke optrådt offentligt siden han forlod Det Hvide Hus og holdt afskedstale i lufthavn 20. januar

Strategien med at ignorere eller fuldstændigt nedtone, hvad der foregår i fjendens lejr, har tidligere vist sig efffektiv, siger politiske veteraner og historikere.

- Biden støtter sig til en gammel politisk læresætning om, at man altid skal undgå at stille sig i vejen for en togulykke, siger Bob Shrum, som er tidligere strateg hos Demokraterne og i nu leder af en tænketank ved Sydcaliforniens Universitet.

Biden har været præsident siden 20. januar og har i Gallup-målinger bevaret sin popularitet.

Præsidenten har en opbakning på over 55 procent i meningsmålingerne, og der er endnu mere støtte i befolkningen til hans covid-19 hjælpepakke på 1900 milliarder dollar, der skal være med til at genrejse USA's økonomi og øge den kontante støtte til enkeltpersoner.

- Hvorfor skulle en politisk leder med støtte fra 60 procent af vælgerne gå ind i et opgør med en, der har 33 procents opbakning? Det ville ikke give nogen mening, siger Shrum.

Den demokratiske strateg Steve Elmendorf erklærer sig enig.

- En af Bidens stærke træk i valgkampen var, at han fokuserede på fremtiden, og lige nu gør han nøjagtigt, hvad han bør gøre: Han skal tale om covid og om økonomien, siger han og tilføjer:

- Republikanerne er inde i et internt opgør omkring Donald Trump. Det skal vi overlade til dem og holde os væk.

Trump ventes at angribe Biden, og ifølge et medie, vil han gøre det klart, at han er den 'formodede' præsidentkandidat for Det Republikanske Parti i 2024.

Trump skal tale på den konservative konference i Orlando i Florida søndag eftermiddag (omkring klokken 21.40 dansk tid.red).