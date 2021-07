Det Hvide Hus vil lukke 'det misinformative dusin'

Det Hvide Hus forsøger at gøre op med de misinformationer om coronavaccinen, der bliver delt på sociale medier

Det amerikanske præsidentembede i Det Hvide Hus skruer torsdag bissen på overfor techgiganterne for at få styr på misinformationer om coronavaccinerne.

De er specielt 12 personer, som bliver kaldt 'det misinformative dusin', der ifølge Det Hvide Hus' pressesekretær står for 65 procent af misinformation om vaccinerne på sociale medier.

Det skriver CNN.

- Der er 12 personer, der producerer 65 procent af misinformationer om vaccinerne på sociale medier, siger pressesekretær for Det Hvide Hus, Jen Psaki.

Statistikken kommer fra non-profit organisationen Center for Countering Digital Hate (CCDH), der i en rapport i marts først nævnte de 12 personer, der er superspredere af misinformation.

Opfordrer til at lukke profiler

I rapporten opfordrer CCDH også de to store sociale medie-platforme Facebook og Twitter til at lukke alle sider, der blev drevet af de 12 mennekser.

Blandt andet sider fra profilen Robert F. Kennedy Jr., der en af de 12 personer fra 'det misinformative dusin'. Profilens Instagram-profil er blevet lukket, mens Facebook-profilen med 300.000 følgere stadig er aktiv.

En talsmand fra Facebook forklarede torsdag, hvorfor man ikke havde lukket Robert F. Kennedy Jr.'s profil stadig er aktiv.

- Vi lukker ikke automatisk profiler på tværs af vores apps (Instagram er ejet af Facebook red.), fordi profilerne måske deler forskellige ting på forskellige platforme, siger talspersonen.

Ifølge CNN holder Biden-administrationen og Facebook møder om situationen, og en talsperson fra Facebook fortæller fredag til CNN, at man har lukket profiler tilhørende nogle personer fra 'det misinformative dusin'.

Man vil ikke præcisere hvilke.