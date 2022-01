'Det kan blive dyrere at være dansker'

Det kan godt gå hen at blive en smule dyrere at være dansker i 2022. Sådan lyder vurderingen fra forbrugerøkonom i Nordea Ida Moesby.

- Helt overordnet ser vi en stigende inflation. Det betyder ikke nødvendigvis, at alle varer vil stige i pris, men blot at der generelt er prisstigninger, fortæller Ida Moesby.

- I den seneste undersøgelse fra Danmarks Statistik svarede to ud af fem virksomheder, at de regner med at sætte priserne op, og hver femte virksomhed i detailhandlen havde allerede gjort det, tilføjer hun.

Prisstigningerne kan man blandt andet få at mærke, når man skal ned at handle.

- Det vil overordnet set blive dyrere at købe ind, selvom det selvfølgelig kommer an på, hvad man køber. Men man skal forvente, at en stor del af det, man lægger i kurven, bliver dyrere. Så er spørgsmålet bare hvor meget, siger Ida Moesby.

Hun understreger, at det er særligt svært at forudsige prisudviklingen længere ude i fremtiden.

- Den langsigtede udvikling afhænger af mange ting. For eksempel om lønningerne stiger, eller om corona går ind og gør, at der kommer større arbejdsløshed.

Nogle vil få det svært

Det er primært stigende energipriser, der er skyld i de generelle prisstigninger.

- De stigende energipriser gør, at det bliver meget dyrere for virksomhederne at producere deres varer. Derfor bliver de nødt til at sætte priserne op, fortæller forbrugerøkonomen.

Der er også dog også andre faktorer, der spiller ind, især den globale varemangel.

- Det hele hænger sammen med udbud og efterspørgsel; når udbuddet falder, men efterspørgslen er høj, stiger priserne.

Ida Moesby understreger, at de fleste danskeres økonomi ikke vil bryde sammen på grund af prisstigningerne.

- De danske husstande er generelt set ret velpolstrede økonomisk. Men der er nogle, der i forvejen har svært ved at få tingene til at hænge sammen, og dem kan det ramme hårdt.

- Jeg har ikke noget 'quickfix' til, hvordan man kan undgå prisstigningerne. Men man kan selvfølgelig forsøge at handle efter, hvilke varer der stiger, og hvilke der ikke gør. Og man kan tænke over, om man kan spare nogle steder eller finde gode tilbud, siger Ida Moesby.