Det kan snart blive dyrere at købe bolig

Herhjemme er renterne på boliglån - med enkelte undtagelser - faldet og faldet over det seneste år.

Men nu tyder noget på, at de gunstige renter kan være på vej ud. I hvert fald er lånerenterne de seneste dage steget en smule i USA, og det er meget sandsynligt, at renterne herhjemme på sigt vil følge efter.

Det vurderer flere danske banker over for Finans.

- Vi forventer, at der ind i efteråret vil komme et fornyet opadgående pres på de lange renter, siger Jan Størup Nielsen, chefanalytiker i Nordea.

1,5 procent eller mere

I Danmark har renten på det populære 30-årige boliglån i en periode i starten af året ligget på 0,5 procent, inden det i marts steg til 1,5 procent. Derefter faldt det igen - til 1 procent - og her ligger det fortsat.

Men ser vi frem mod det kommende år, skal vi formentlig forvente, at prisen for at låne til en bolig vil stige.

I USA ventes renterne at kravle over 2 procent næste år og 2,5 procent i 2023, vurderer Jyske Bank, Danske Bank og Nordea over for Finans.

Og det vil ifølge Totalkredit, som er et af de største realkreditinstitutter herhjemme, betyde, at det fra næste år vil koste mindst 1,5 procent i rente, hvis man går efter det 30-årige obligationslån.

Nordea regner med, at renterne på boliglån vil stige endnu mere, skriver Finans - uden dog at sætte et præcist tal på.