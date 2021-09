Det Kongelige Teater fyrede koreograf, mens han lå for døden

Teatret fyrede i april en koreograf for krænkende adfærd, mens han svævede mellem liv og død på et hospital i England

Det Kongelige Teater fyrede tidligere på året den britiske koreograf Liam Scarlett i fuld offentlighed på grund af oplysninger om krænkende adfærd.

Det skete i en pressemeddelelse, som teatret udsendte fredag den 16. april, hvori det fremgik, at teaterforestillingen 'Frankenstein', som skulle have premiere i foråret 2022, var aflyst.

'Aflysningen sker, da der for nyligt er fremkommet oplysninger om uacceptabel adfærd fra koreografen bag 'Frankenstein', britiske Liam Scarlett, over for flere personer blandt Det Kongelige Teaters medarbejdere under prøveforløb i 2018 og 2019,' skrev teatret.

Det Kongelige Teater angav ikke yderligere detaljer om den uacceptable adfærd, men til Berlingske oplyste teaterchef Kasper Holten samme dag, at krænkelserne var 'forgået uden for teatret og ikke i arbejdssituationer.'

Fik hjertestop

Nu viser en redegørelse om ligsynet fra det britiske retsvæsen imidlertid, at Liam Scarlett havde forsøgt at tage sit eget liv, inden Det Kongelige Teater udsendte en pressemeddelelse 16 .april, og at han i dagene op til offentliggørelsen svævede mellem liv og død.

'Liam Scarlett blev bragt til Ipswich Hospital den 12. april på grund af et hjertestop efter et forsøg på hængning,' fremgår det af et retsmøde, der fandt sted 28. maj i Ipswich.

'Liam Scarlett modtog behandling på Ipswich Hospital. Men grundet de dårlige prognoser blev det efter samtaler med hans familie vurderet, at det var bedst for Liam at stoppe den aktive behandling og give ham fred. Han afgik desværre ved døden den 16. april 2021,' oplyste retten og annoncerede samtidig, at et mere detaljeret ligsyn vil blev gennemført i de kommende måneder.

Artiklen fortsættes under billedet...

Her ses britiske Liam Scarlett under prøver på Det Kongelige Teater i 2018. Foto: Polfoto/Miriam Dalsgaard.

Teater kendte ikke til selvmordsforsøg

Dermed var britiske Liam Scarlett formentlig allerede død, inden Det Kongelige Teater om fredagen den 16. april udsendte en pressemeddelelse om fyringen af koreografen.

Teaterchef på Det Kongelige Teater, Kasper Holten, skriver i sms til Ekstra Bladet, at teatret ikke kendte til selvmordsforsøget og hospitalsindlæggelsen, da man udsendte pressemeddelelsen.

'Det var vi ikke vidende om på tidspunktet for offentliggørelsen,' skriver Kasper Holten, der ikke ønsker at oplyse om det præcise tidspunkt for, hvornår Liam Scarlett blev orienteret om den pressemeddelelse, man ønskede at udsende.

Artiklen fortsættes under billedet...

Teaterchef på Det Kongelige Teater, Kasper Holten. Foto: Polfoto.

'Der var dialog mellem Liam og teatret over nogen tid og ad flere omgange. Vi var i en situation, hvor en aflysning for os var uundgåelig og hvor vi vurderede, at det var uundgåeligt, at aflysningen også ville komme til offentlighedens kendskab under alle omstændigheder. Derudover har jeg ikke noget at tilføje omkring detaljerne i denne sag, som endte så tragisk,' skriver teaterchefen.

Ekstra Bladet ville gerne have spurgt Kasper Holten, om man set i lyset af de nye oplysninger fortsat mener, at sagen blev håndteret korrekt, men det har ikke været muligt, oplyser presseafdelingen.

Ekspert: Navngivning er skudt over mål

Det er fortsat uvist, hvorfor Det Kongelige Teater besluttede at sætte navn på Liam Scarlett i pressemeddelelsen, og en lektor i arbejdsret vurderer, at viderebringelsen af hans identitet er 'skudt over målet'.

- Det, som er uklart er, hvilken interesse Det Kongelige Teater har i at offentliggøre navnet andet end at fokusere opmærksomheden på personen og samtidig fremstå sober og handlekraftig. Den interesse, mener jeg ikke, kan bære videregivelsen af navnet, lyder vurderingen fra Christian Schjøler fra Syddansk Universitet.

- Det virker skudt over målet, da navngivningen ikke er nødvendig i den henseende, tilføjer han.

Han henviser desuden til den vejledning om krænkende handlinger og seksuel chikane, som Arbejdstilsynet udgav i 2019. Her fremhæves diskretion som vigtigt element i håndteringen.

'Konkrete sager skal håndteres med diskretion af hensyn til de implicerede,' skriver Arbejdstilsynet.

Tidligere undersøgt og frikendt

Foruden undersøgelsen hos Det Kongelige Teater har Liam Scarletts adfærd også været gransket hos teatre i London og i Australien, hvor den britiske koreograf ligeledes har været ansat.

Både The Royal Ballet i London og Queensland Ballet i Brisbane iværksatte således i 2020 uafhængige undersøgelser, der skulle se på, om der var hold i de anklager om krænkelser, som teatrene havde modtaget. Blandt andet var Liam Scarlett beskyldt for at have opfordret unge dansere til at sende ham nøgenbilleder, og undervejs blev Liam Scarlett suspenderet.

Begge undersøgelser frikendte imidlertid Liam Scarlett og fandt ingen beviser for de beskyldninger, der var fremsat. Alligevel fyrede man ham og aflyste de planlagte forestillinger.

Ekstra Bladet har forgæves forsøgt at få en kommentar fra Liam Scarletts pårørende.