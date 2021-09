Det Kongelige Teater mørklægger sag om død koreograf

Det Kongelige Teater hemmeligholder alle detaljer og dokumenter i sagen om den britiske koreograf Liam Scarlett, der i april blev fyret for krænkende adfærd og i den forbindelse tog sit eget liv.

Ekstra Bladet har forsøgt at få aktindsigt i dokumenter, der kunne kaste lys over sagens forløb og den undersøgelse om Liam Scarletts adfærd, der i sidste ende førte til en afskedigelse af ham og aflysning af den planlagte 'Frankenstein'-forestilling.

Men Det Kongelige Teater mørklægger alt materiale, og avisen er blevet nægtet indsigt i oplysninger om aflysningen, undersøgelsen og teatrets kommunikation om Liam Scarletts død.

Her ses britiske Liam Scarlett under prøver på Det Kongelige Teater i 2018. Foto: Polfoto.

Derudover hemmeligholdes den korrespondance, som teatret har haft med Kulturministeriet om sagen.

'Hensyn til de ansatte'

Det Kongelige Teater har blandt andet afvist at give indblik i sagen, da det vedrører interne dokumenter og private forhold, og samtidig har man i vurderingen taget hensyn til teatrets ansatte.

'Det er teaterets vurdering, at der i denne sag er er tale om private, personlige forhold og særdeles følsomme oplysninger, og der må derfor tages hensyn til, at teaterets ansatte og tilknyttede kunstnere skal kunne afgive personlige kommentarer om særdeles følsomme emner i et internt og fortroligt rum uden senere at kunne opleve disse gengivet og offentliggjort uden for teateret,' skriver Det Kongelige Teater.

Teaterchef på Det Kongelige Teater, Kasper Holten. Foto: Polfoto.

Også Kulturministeriet nægter at give aktindsigt i sagen, og Ekstra Bladet har derfor klaget til Folketingets Ombudsmand, der fortsat behandlersagen.

Ekspert: Oplysninger kan næppe afslås

Jurist og offentlighedsrådgiver, Oluf Jørgensen, vurderer, at afslaget på indsigt i oplysninger om de konkrete krænkelser er berettiget, men at omstændighederne i forhold til aflysningen ikke kan mørklægges.

'Der kan være andre oplysninger - f.eks. om proceduren ved beslutning om aflysning, som næppe kan afslås Hvis ombudsmanden tager sagen kan det tænkes, at han skelner mellem på den side detaljerede oplysninger om krænkelser og andre følsomme oplysninger om den afdøde, der ikke må udleveres, og på den anden side andre typer oplysninger f.eks. om proceduren ved aflysning, økonomi og lignende.'

Britiske Liam Scarlett forsøgte at tage sit eget liv i England den 12. april, og blev herefter indlagt på hospitalet i Ipswich. Her svævede han i fire dage mellem liv og død, hvorefter han 16. april afgik ved døden.

Samme dag udsendte Det Kongelige Teater en pressemeddelelse omhandlende Liam Scarletts krænkende adfærd.

Ved du noget? Skriv til Ekstra Bladets journalister på eb-sikker@protonmail.com (hvis du ønsker at skrive krypteret, skal du selv oprette en protonmail).