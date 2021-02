- Det ligner snart et diktatur efterhånden

Ekstra Bladet er taget til Roskilde for at høre, hvad folk mener om det stadigt nedlukkede Danmark

Der var masser af folk i gaden onsdag eftermiddag. Foto: Emil Agerskov

I en gågade i Roskilde er Ekstra Bladet taget ud for at høre, hvad folket mener om, at Danmark stadig er lukket ned.

Alle borgerne har fået stillet de samme tre spørgsmål:

- Hvad synes du om, landet stadig er lukket?

- Hvad ville du have gjort, hvis du sad ved roret?

- Hvad siger du til, at Roskilde ikke er blevet åbnet igen?

Mogens er 74 år og pensioneret.

- Det er meget påfaldende, at lige før ’lukketid’ hvis man kan sige det sådan, så laver Socialdemokratiet et oplæg, hvor resten af folketingets partier ikke har mulighed for at komme ind og sige: Hvad sker der, hvis man gør sådan, sådan og sådan. Det ligner nærmest diktatur.