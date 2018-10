Det lykkelige pars graviditets-billeder tager pludselig en 'uhyggelig' drejning

Graviditets- og barsels-billeder er normalt ikke kendt for deres store originalitet. De plejer at køre efter samme formel: Gravid kvinde står i skøn natur og kærtegner sin voksende mave med en stolt partner ved sin side.

Todd og Nicole Cameron fra Britisk Colombia i det vestlige Canada kastede sig for nylig ud i en foto-serie, der dog straks tog en ganske 'uhyggelig' retning - andre vil måske kalde det for en sjov retning. Men det er i hvert fald skingrende skørt, uanset, hvordan man betragter billederne.

Det skriver flere medier, heriblandt Metro og lokalmediet The Columbia Valley Pioneer

Det canadiske par, der har været sammen i fem år, poserede først på ganske traditionel vis i en smuk græskar-mark. Nicole var iført en pink kjole, mens Todd stolt kærtegnede sin gravide kone.

Den utrolige fotoserie er taget af fotografen Li Carter. Ekstra Bladet har været i kontakt med Todd Cameron og har fået tilladelse til at bruge hans billeder.

Todd har i øvrigt også lagt den sjove historie ud på sin facebook-side, hvor opslaget har fået mere end 102.000 likes og er blevet delt mere end 244.000 gange. En gigantisk viral succes. Historien har også spredt sig til hele verden via diverse medier.

Til det britiske medie Metro fortæller Todd følgende:

- Jeg fandt den lille alien på et loppemarked i sommer. Da jeg samlede den og malede den, tænkte jeg, at den ville være genial til en fotoserie. Min kone sagde, at hun ikke var tilhænger af en traditionel foto-serie i forbindelse med graviditeten, så vi besluttede os for at gøre det helt anderledes, fortæller Todd og tilføjer:

- Vi er begge store fans af Halloween, og vi mødte også hinanden under Halloween. Vi har altid selv lavet vores kostumer til Halloween og går også meget op i at dekorere vores hus til den store dag, fortæller Todd, der mener, at foto-serien er en god måde at vise parrets skæve sans for humor.

- Det var bare så sjovt at lave. Nicole og jeg tog ind til en lokal butik for at finde noget tøj, der udmærker sig ved, at man lettere kan se blod på det. I løbet af foto-serien skreg vi hele tiden af grin, selv om det var koldt og vådt, fortæller Todd.

