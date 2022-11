Det må stoppe

I over to måneder har Iran været centrum for voldsomme protester mod landets regime. Flere mennesker er døde, og fredag var FN's Børnefond UNICEF ude at råbe vagt i gevær.

Ifølge organisationen har omkring 50 børn mistet livet i forbindelse med protesterne, der brød ud, efter den 22-årige kurdisk-iranske kvinde Masha Amini døde, efter hun blev anholdt af det iranske moralpoliti.

Og budskabet fra UNICEF om dræbte, sårede og tilbageholdte børn er klokkeklart: Det skal stoppe.

'Børn betaler prisen'

Det gjorde de klart i en skriftlig udtalelse fredag, hvor de kalder beretningerne fra landet 'frygtelige'.

'UNICEF er stærkt foruroliget over, at børn fortsætter med at betale den dyre pris for vold og konflikt. Lande, der er med i konventionen om børns rettigheder, har pligt til at beskytte børn i konflikt- og voldssituationer og til at garantere deres ret til liv og ytringsfrihed', skriver de og nævner ved navn det seneste offer i Iran.

'Det seneste af disse forfærdelige tab var 10-årige Kiyan, der blev skudt og dræbt, da han sad i bilen med sin familie. Dette er frygteligt og må stoppe'.

Ifølge CNN har flere aktivister og demonstranter forsøgt at råbe menneskerettighedsorganisationer op og få dem til at reagere på de voldsomheder, der begås mod børn i forbindelse med optøjerne. Flere kilder i Iran, som mediet har talt med, giver udtryk for, at det ikke er nok, at organisationer blot fordømmer det, der foregår, men at der er behov for handling.