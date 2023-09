Det må være rekord: Tidligere DSB-ansat smidt af toget 454 gange

Der er altid noget at se med DSB.

Det kunne for eksempel være en af perronerne langs Kystbanen i Nordsjælland, hvis man altså er blevet smidt af toget for 454. gang på fire år.

Det er tilfældet for en 46-årig førtidspensionist fra Espergærde, der mindst 100 gange om året er blevet kylet af toget for ikke at have en billet.

Det skriver Helsingør Dagblad.

Avisen var til stede i Retten i Helsingør tirsdag, hvor den 46-årige sad sigtet for overtrædelse af straffelovens paragraf 298, stk. 4, der netop omhandler kørsel i offentlig transport uden at indløse billet.

Skylder 350.000 kroner

Der gik dog ikke lang tid, før sigtelsen blev til en tiltale. For den 46-årige tilstod - og så endda med et skuldertræk.

- Jeg skal videre i livet, så lad os nu bare få det overstået, sagde manden, der selv har en fortid som ansat i DSB, ifølge Helsingør Dagblad.

Manden fortalte ifølge avisen, at han havde mange ærinder på Fyn, hvor han har meget familie, og at han derfor ’tog chancen.’

Og selvom priserne på togbilletter er pebrede, kunne det nok godt alligevel have betalt sig for manden at have købt dem.

Han har nemlig oparbejdet en gæld til sin tidligere arbejdsplads på omkring 350.000 kroner, som nu efter alt at dømme skal inddrives gennem Gældsstyrelsen.