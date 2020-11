Det nordjyske folk gør sig klar til nedlukning

Hele dagen gik snakken: Kan vi hente og bringe delebørn? Må vi åbne vores forretning? Kan jeg komme til genoptræning som planlagt? .... Hvad mon der overhovedet sker?

Over et døgn skulle der gå, før de nordjyske borgere fik svar.

Ekstra Bladet var i landsdelen for at følge udviklingen tæt.

Nedlukning af syv kommuner

Som følge af den store bekymring for risikoen af en corona-pandemi 2.0, hvis vi ikke får nedkæmpet den mutation af coronavirus, som forskerne kalder for 'cluster fem', valgte Mette Frederiksen torsdag aften at gå på talerstolen og lukke syv ud af Nordjyllands 11 kommuner ned.

Det har uden tvivl store konsekvenser for landsdelen. Både erhvervsdrivende og lønmodtagere skal de kommende uger igennem en svær tid, og det kunne man tydelig mærke, hvis man befandt sig i området.

Gitte og Torben Christiansen, Aabybro

Ejerne af Cafe Rohde, Gitte og Torben, har ikke fået meget søvn i nat.

- Det har været en lang nat. Vi har jo ikke vidst, om vi var købt eller solgt. Nu ved vi så, at vi skal lukke, og det gør vi selvfølgelig. Men det gør da ondt, det er helt sikkert, siger Gitte Christiansen

- Vi har allerede fjernet ti borde herinde. Jeg tror ikke, at vi slipper af med det foreløbig, så vi kunne lige så godt indstille os på forandringerne langt ud i fremtiden, siger Torben.

Foto: René Schütze

Tommy Madsen, Hune

Hos Sol og Strand i Hune i Nordjylland har de holdt vejret.

- Jeg tror ikke, at der var nogen heroppe i Nordjylland, som kunne have forudset, hvad der ville komme til at ske. Mange af os snakkede om, 'hvad er der lige med de mink?'. Det fandt vi jo så ud af, siger Tommy Madsen, som er økonomidirektør ved Sol og Strand.

For udlejningsfirmaet vil det være alvorligt, hvis restriktionerne fortsætter henover jul og nytår.

- Altså hvis det rammer jul og nytår, er det rigtig skidt. Det er en af vores højsæsoner, fortsætter han.

Selvom sommerhusfirmaet stadig godt må leje deres sommerhuse ud for lokale, vil de blive hårdt ramt på den kommende kommunegrænselukning.

- Vi har altid sagt, at det er godt at komme ud i et dansk sommerhus. Man kører med sin familie, bor uforstyrret, får nøglen i en kuvert og kan tage på stranden med masser af plads. Men det bliver selvfølgelig svært, hvis gæsterne ikke kan komme ind i kommunen overhovedet.

Foto: René Schütze

Erik Larsen, Aabybro

Erik Larsen og konen passer af og til datterens hund Milo. Det gør det også i de her dage. Nu hvor kommunegrænserne lukkes, må datteren dog vente med at få Milo hjem.

- Jeg nyder dog, når vi har ham og det er kun hyggeligt. Så får jeg gået ture og får noget frisk luft. Jeg går ikke i butikker eller steder, hvor der er mange mennesker. Jeg har KOL og er i højrisiko, så jeg skal passer godt på. Dog er det ikke noget, jeg går og bekymrer mig med til dagligt.

Foto: René Schütze

Trine Feder, Aabybro

For Trine kan nedlukningen have store konsekvenser. Hun døjer nemlig meget med ryggen.

- Jeg har i 14 måneder gået og ventet på en indlæggelse ved Skagen rygcenter. Jeg er meget bange for, at den ryger nu. Det påvirker mig meget i hverdagen, og det er længe, jeg har ventet. Lige nu ved ikke, om jeg kan komme af sted, selvom kommune grænsen er lukket.

Foto: René Schütze