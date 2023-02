Det offentlige skal indkøbe stole til 250 kilo tunge personer

I fremtiden skal leverandører til Staten og Kommunernes Indkøbsservice garantere, at visse stole kan bære 250 kilo.

Det skriver avisen Jyllands-Posten.

150.000 danskere vejer så meget, at almindelige stole risikerer at brase sammen under dem, skriver avisen. Det er den gruppe, der skal tages hensyn til i det offentlige.

Aftalen blev indgået i december i fjord mellem Statens og Kommunernes Indkøbsservice (SKI) og leverandører af møbler til det offentlige.

Her stiller indkøbsorganisationerne på en delaftale krav til, at der skal indkøbes spise- og hvilestole, der kan bære 250 kilo.

Der indgår dog stadigvæk stole, hvis maksimale bæreevne er 110 kilo.

Aftalen er målrettet pleje- og ældresektoren. Den træder i kraft i slutningen af 2023. Her afgøres det endelige sortiment, når SKI modtager tilbud fra leverandører.

Kravet om stole, der skal kunne bære ekstra tunge personer, kommer fra en ekspertgruppe. Her deltager blandt andet Region Hovedstaden.

Professor Jens Meldgaard Bruun fra Nationalt Center for Overvægt vurderer, at flere end 150.000 danskere vejer over 110 kilo. 800-900.000 danskere hører til i kategorien 'svært overvægtig', skriver Jyllands-Posten.

Det billede bekræftes af andre undersøgelser. Næsten hver femte voksne dansker er ramt af svær overvægt ifølge de nyeste tal fra Den Nationale Sundhedsprofil, offentliggjort i 2022.

De mange, der kæmper med for mange kilo, anses først og fremmest for selv at være ansvarlige for overvægten.

Det viser en måling, som analyseinstituttet Epinion har udført for Kræftens Bekæmpelse blandt 1020 personer i alderen fra 30 til 65 år udgivet i januar.

Blandt de adspurgte peger ni ud af ti på den enkeltes ansvar for overvægten.

Men man kan ikke bare 'lette rumpen og lukke munden', udtalte Anne Tønneland, der er forskningsleder og professor med speciale i kræftforebyggelse i Kræftens Bekæmpelse, i forbindelse med udgivelsen.

- Når flere rammes af overvægt, skyldes det et komplekst samspil mellem gener, livsstil og det omgivende samfund, sagde hun.