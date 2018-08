Det rene danske drikkevand er i fare

Der er ikke et sprøjteforbud nær vandboringer. Det er et seriøst problem, siger Claus Vangsgård, der er seniorkonsulent for vandværkernes sammenslutning, Danva.

- Vores drikkevandsforsyning er under alvorligt pres. Hvis vi i fremtiden også vil levere rent grundvand, er vi nødt til at øge sikkerheden, siger han.

Vangsgård var torsdag til stede til samrådet, hvor miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen (V) beklagede, at folketinget ikke var fuldt oplyst, da det sidste år skulle blive enige om regler for brug af pesticider.

Et notat om sprøjteforbud ved drikkevandsboringer blev nemlig ikke udleveret af daværende miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V).

Notatet fra Miljøstyrelsen oplyste, at et sprøjteforbud ved vandboringer vil give den bedste mulighed for at beskytte grundvandet.

- Vores drikkevandssikkerhed vil blive kraftigt forøget med et forbud. Det vil medføre en væsentlig formindskelse af forureninger med pesticider, hvis det bliver indført, siger Claus Vangsgård.

- Hvis ikke vi gør noget, risikerer vi tilstande som i Sydeuropa, hvor folk ikke vil drikke deres drikkevand.