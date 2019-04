Tusindvis af lystfiskere har siden tidligt tirsdag morgen fejret, at de vestvendte åer nu er åbnet for dette års laksefiskeri.

En af de dygtige og heldige lystfiskere, som netop har trukket en flot, sølvskinnende laks på land, er Søren Petermann Jensen fra Ribe.

- Det sagde haps, fortæller han.

Og så var en laks på 118 centimeter og 17,7 kilo kroget og klar til a blive halet op af Ribe Vesterå.

- Der var faktisk ikke ret meget 'fight' i fisken. Så der er ikke tale om det helt store drama. Jeg var i begyndelsen slet ikke klar over, hvor stor laksen egentligt er. Men da jeg så den i vandet, sagde jeg til mig selv:

- Hold da kæft - den er voksen.

Hånet af farmand

Søren Petermann Jensen, der ellers arbejder som tømrer, tog sammen med nogle kolleger ud til åen tidligt tirsdag morgen.

- Min far, som også fisker meget, plejer altid at sige, at det ikke kan betale sig at fiske efter laks før efter klokken ti om formiddagen. Han hånede mig i aftes over, at jeg ville ud til åen tidligt. Laksen bed på klokken 05.45. Og nu kan selv min far måske godt se en ide i at begynde fiskeriet tidligt, griner Søren.

Laksen bed på en hjemmelavet flue i farverne brun og orange, som ofte er gode på denne årstid.

Laksen er den største nogensinde, som er fanget og vejet indenfor kvoten i Ribe Vesterå.

- Den ligger i en køletaske og venter på at blive røget, siger den yderst tilfredse fluefisker.

Se også: Lystfiskernes Georg Gearløs: Nu skal 'Swingerklubben' ud at bade