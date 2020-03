Det skal du vide om nye rejseråd

Skal jeg rejse hjem omgående? Kommer jeg i karantæne? Og lukker grænserne nu?

Spørgsmålene falder fredag eftermiddag i tætte byger i live-chatten på Ekstra Bladet, efter udenrigsminister Jeppe Kofod offentliggjorde nye og strenge rejsevejledninger, der dækker hele kloden - foreløbigt frem til 13. april 2020.

Herunder kan du læse de vigtigste pointer om de nye rejseråd, der dækker de over 100.000 danskere, som lige nu er på udlandsrejse.

Sådan ser Udenrigsministeriets rejsekort ud lige nu. Grafik: UM.dk

Hvad skal jeg gøre, hvis jeg er på rejse lige nu?

Du skal hurtigst muligt rejse hjem, lyder opfordringen fra udenrigsministeren. Det betyder, at du skal forsøge at afbryde din rejse, så hurtigt som det er muligt og vende snuden hjem mod Danmark.

Grunden til det meget drastiske råd er ifølge Jeppe Kofod, at situationen hele tiden ændrer sig, og at det pludselig kan blive svært for danske rejsende at komme hjem. Man risikerer derfor at strande i lande, hvor det også kan være svært at få hjælp, hvis man bliver syg af corona.

Hvem gælder rådet?

Alle danske rejsende, som er på en ikke nødvendig rejse, for eksempel ferie. Fastboende danskere i udlandet er IKKE dækket af rådet, men opfordres til at følge myndighedernes råd i det land, de opholder sig i.

Hvilke lande gælder rådet i?

Rådene gælder hele verden. Og der er ingen undtagelser som for eksempel Sverige, Norge eller Færøerne. Alle rejsemål uden for Danmark bør forlades så hurtigt som muligt.

Skal jeg i karantæne, når jeg kommer hjem?

Det afhænger af, hvilke lande du har besøgt. I de såkaldt 'røde' lande, som alle rejser frarådes til, er rådet fra Sundhedsstyrelsen, at man holder sig hjemme i to uger, hvis man efter 2. marts 2020 er kommet hjem til Danmark.

Her er alle røde lande:

Kina: Provinsen Hubei

Italien: Regionerne Piemonte, Lombardiet, Emilia-Romagna, Aostadalen, Veneto og Marche

Iran

Sydkorea: Byen Daegu og provinsen Gyeongbuk

Østrig: Delstaten Tyrol

Hvad er en ikke-nødvendig rejse?

Udenrigsministeriet svarer Ekstra Bladet, at det er en individuel vurdering. Men det vil typisk være ferier, hyggebesøg og grænsehandel, der ikke er tvingende nødvendig som for eksempel besøg hos et sygt familiemedlem kan være.

Lukker grænserne til Danmark?

Ja, grænserne til Danmark er lukket frem til 13. april, hvor alle udlændinge vil blive afvist, medmindre de har et værdigt formål, fx besøg hos et sygt familiemedlem. Lukningen gælder dog ikke for danske statsborgere, der fortsat kan indrejse i landet. Lukningen gælder heller ikke chauffører, der står for godstransport.

Hvad skal jeg gøre, hvis jeg har planlagt en udlandsrejse den kommende tid?

Rejsevejledningen varer frem til 13. april og kan blive forlænget. Er din rejse inden for den nuværende tidsgrænse, skal du derfor aflyse rejsen, medmindre den er uopsættelig.

Hvem betaler for min hjemrejse?

Du skal tage en dialog med dit flyselskab eller rejseselskab for at finde ud af, om det er muligt at komme hurtigere hjem. Måske vil de ændre hjemrejsedatoen uden ekstra betaling. Alternativt kan dit forsikringsselskab være villig til at betale for en evakuering.

Hvem betaler for min aflyste rejse?

Det afhænger helt af, hvordan din rejse bliver aflyst. I nogle tilfælde bliver du kompenseret, hvis flyselskabet eller rejseselskabet aflyser rejsen. I andre tilfælde kan din forsikring dække - men det er meget individuelt. Tjek derfor med forsikringsselskab og rejsearrangør.

