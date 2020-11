Det sker der - hvis Biden eller Trump dør

Uanset hvem der bliver USA's næste præsident, så er det sikkert, at det bliver en af de ældste nogensinde.

Mens Donald Trump er 74 år gammel, er Joe Biden lidt ældre med sine 77 år. Til sammenligning var Ronald Reagan 69 år, da han blev valgt, og 77 år gammel, da han stoppede.

Selvom aldersforskellen mellem de to kandidater kun er tre år, har Trump-lejren mange gange forsøgt at portrættere Joe Biden som en 'senil, gammel mand, der ikke aner hvor han er'.

Derudover har han også peget skytset mod Bidens kandidat som vicepræsident, Kamala Harris, som, mener han, aldrig 'bør blive præsident'.

- Men man bliver nødt til at holde lidt tættere øje med hende, fordi Joe tydeligvis ikke har det særligt godt, har han sagt for nylig.

Trumps absurde spådom

Flere af Ekstra Bladets læsere har i den forbindelse spurgt til, hvad der sker, hvis enten Trump eller Biden bliver ramt af noget, som betyder, at de ikke kan varetage hvervet som præsident, hvis de eventuelt vinder valget.

Skæringsdato

Ekstra Bladet har derfor spurgt USA-eksperten Derek Beach, der er professor i statskundskab ved Aarhus BSS, og han peger på en specifik dato, der vil afgøre, hvad der kan ske.

Det er 14. december, hvor valgmændene mødes i de forskellige delstater og formelt afgiver deres stemme. Hvis der skulle ske noget inden den dato, så gør det hele situationen væsentligt mere 'kringlet'.

- Fra nu af og indtil da vil det formentligt være lidt mere op til partierne at bestemme. Der vil selvfølgelig være en vicepræsident, men det vil i princippet være muligt at finde en tredje kandidat, hvis man ikke ønsker ham eller hende som præsident. Der kan også være nogle valgmænd, som vil stemme på en anden end vicepræsidenten, siger han.

I flere af delstaterne er de såkaldte valgmænd nemlig ikke juridisk forpligtede til at stemme på den, som partiet har peget på.

Imod partiet

Der har da også tidligere været situationer, hvor nogle af de 538 valgmænd er gået imod parti-linjen.

- Normalt er de meget loyale, men senest i 2016 var der fem demokratiske valgmænd, der gik mod de andre. Der var også to, som gik imod Trump. Og hvis det er virkelig tæt, så skal der bare få til, og så kan det blive uafgjort, siger Derek Beach.

Hvis der skulle ske noget med præsidenten efter 14. december, vil det altid være vicepræsidenten, som tager over. Det vil samtidig ikke tælle for en periode, hvis vicepræsidenten tager over.

Vedkommende vil derfor kunne stille op til et nyt præsidentvalg og gøre det igen fire år senere, hvis han eller hun har vundet.

- Efter 14. december er man 'president elect'. 6. januar vil der så være en formel optælling i Kongressen, men det er bare en formalitet. 20. januar bliver præsidenten formelt indsat.