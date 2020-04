Det sker der, når man hoster i supermarkedet

Reglerne om at holde afstand er skabt for undgå spredningen af coronavirus, og et nyt finsk studie understreger hvorfor det er vigtigt at holde sig på et par meters afstand af folk i for eksempel supermarkedet.

Forskere fra Aalto Universitet, Finlands Meteorologiske Institut, VTT Technical Research Centre og Helsinki Universitet har ifølge Reuters alle opsat det samme scenarie, hvor en person hoster i omgivelser, der svarer til et supermarked.

Forskerne er rørende enige om konklusionen på eksperimentet: Der spredes partikler i et meget større omfang end man skulle tro, når man hoster i et supermarked, vel at mærke uden at dække munden.

Ikke kun spredes partiklerne mere end antaget, de kan også blive hængende i luften flere minutter efter, hvor de kan være en potentiel smittespreder, som kan se i 3D-simuleringen over denne artikel.

- Nogen med coronasmitte kan hoste og forlade stedet, men alligevel efterlade ekstremt små luftpartikler med coronavirus. Disse partikler kan derefter ende i luftvejene hos andre i umiddelbar nærhed, forklarer adjunkt ved Aalto Universitet Ville Vuorine, som har bidraget til studiet.

Forskerne har ikke undersøgt hvor mange partikler, der spredes, hvis man bærer maske eller mundbind, men ifølge et nyligt offentliggjort studie i det naturvidenskabelige tidsskrift Nature er de kraftigt medvirkende til at forhindre spredning af smitte.