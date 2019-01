Det spidser til på Atlanten: Dansk førsteplads under pres

Omtrent halvvejs over Atlanten i årets udgave af Talisker Whisky Atlantic Challenge, begynder det for alvor at blive spændende.

Den førsteplads, som Mads Vangsø og Lasse Wullf Hansen har siddet komfortabelt på stort set fra start af, bliver nu udfordret af den britiske båd 'Whale of a Time', som ellers har ligget langt tilbage i feltet.

Briterne har valgt en mere sydlig rute end deres danske konkurrenter, og det ser nu ud til at give pote.

Kæmpe succes i vanvids-ræs: Danskerne ligger nummer 1!

Stillingen blandt tomandsbådene som den ser ud søndag middag. 'Whale of a Time' skyder på det tidspunkt 2.3 knob, mens danske 'The Wolfpack Gym powered by Garmin' holder en fart på 2 knob. Målt på tilbagelagt afstand, er der kun 16 sømil mellem de to både: Briterne har roet 1263 sømil, mens danskerne har roet 1279 sømil.

De danske deltagere havde også overvejet fordele og ulemper ved at gå længere sydpå, men endte med at droppe ideen.

- Til at starte med fik vi at vide, at det var en god ide at gå sydligt, fortæller Lasse Wullf Hansen.

- Men som vejret har udviklet sig, så har de fordele, der er ved at være længere sydpå, udviklet sig til stort set at være ikke-eksisterende i en lang periode.

Som det ses her, har Mads og Lasse ikke haft meget vind i ryggen de seneste par dage.

- Men nu er det begyndt at hjælpe bådene, der ligger sydligere end os, en lille smule mere. De kommer hurtigere frem nu, fordi vinden i ryggen er lidt kraftigere.

Dermed er der også fornyet spænding om førstepladsen blandt tomands-bådene, men danskerne har et modtræk klar, der gerne skulle holde dem i førersædet. Hør hvad det er i indslaget over artiklen.

Vanvidsprojekt: Sådan vil tidligere tv-vært og makker ro over Atlanten