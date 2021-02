Det store coronamysterium: Vi er fanget - de fester

16. december 2020 i Danmark:

Mette Frederiksen lukker Danmark ned. Igen. Skolebørn bliver sendt hjem, mens storcentre, liberale erhverv og butikker i hele Danmark må lukke. Statsministeren kalder sågar situationen meget alvorlig på pressemødet.

17. december 2020 i Wuhan:

Nyhedsbureauet Reuters er på reportage-tur i en såkaldt ølhal i Wuhan. Mennesker i hobetal danser løs i millionbyen, mens nattelivet pumper af sted. Alt er stort set, som det var før corona-pandemien.

Kontrasten mellem begivenhederne i Danmark og Kina i de 48 timer fra 16. december til 17. december siger alt om, hvordan coronavirus har udviklet sig.

Dette billede er taget på en natklub i Wuhan 12. december 2020 . Fest og masser af mennesker, mens vi i Danmark kun må samles fem personer. Foto: Hector Retamal/Ritzau Scanpix

Næsten normalt samfund

Men hvordan er Kina kommet så langt, mens vi i Danmark er mere lukket ned end nogensinde før? Svaret er en kompliceret omgang.

Ekstra Bladet har talt Kina-ekspert og stifter af Plus 7 Aps Heidi Larsen, der har mange kontakter i Kina. Hun fortæller om et samfund, der næsten ligner sig selv. Både privat og professionelt.

- Når jeg taler med mine kontakter i Kina, kan jeg konkludere, at deres normale liv stort set er tilbage. De kan tage til koncerter al alverdens andre ting, men du kan stadig godt se, at der er spor af coronavirus. Det meste foregår naturligvis med mundbind og med god håndhygiejne.

Kineserne kunne også uden de store problemer holde kinesisk nytår 11. februar. Foto: Hector Retamal

- Folk kan gå på arbejde, men de fleste arbejdspladser har temperaturscannere, fokus på håndhygiejne og inddelt medarbejdere i mindre hold, siger Heidi Larsen.

Hun understreger dog samtidig, at der på nuværende tidspunkt ikke kan sættes to streger under et facit for coronahåndtering i Kina. Det kan stadig nå at udvikle sig, og derfor holder myndighederne et stramt greb om deres borgere.

Voldsom kontrol

Kontrollen er helt anderledes i Kina, og det starter allerede når både kinesere og udlændinge rejser ind i landet. Og det kan ifølge Heidi Larsen være et af de lavpraktiske svar på, hvorfor Kina klarer sig bedre lige nu.

- Helt kort kan man sige, at de de facto har været langt hurtigere til at lukke ned og mere resolut. Lige meget hvor du kommer fra i verden, så bliver du sat i 14 dages egenbetalt karantæne på et hotel, når du kommer ind i Kina.

- Ikke noget med hjemmeisolation. 14 dage og så kan du komme ud, og det accepterer kineserne, siger Heidi Larsen til Ekstra Bladet.

Og en tur i forlystelsespark er heller ikke noget problem. Foto: Hector Retamal

Samme billede gør sig gældende i en artikel fra mediet Wired.

De beskriver, hvordan alle indrejsende i Shanghai får tilknyttet et hold bestående af tre mennesker. En læge, en politimand og en fra det nabolag, hvor man befinder sig. Du kan enten vælge et hotel eller dit eget hjem, men kontrollen er massiv uanset hvad. Det fortæller lægen Wu Yongxu til mediet.

Hvis du beslutter dig for at være hjemme, får du en ting på døren, der sender en besked til dit karantænehold om, at døren er åben.

- Så snart døren åbner, får vi en besked på vores telefon. Så ringer vil og spørger, hvorfor døren er åben. Vi kan ikke stå foran deres dør hele tiden, men en gang valgte en i karantæne at gå ud og gå en tur, og så blev det besluttet, at vi skulle bruge de her devices, siger Wu Yongxu.

Udryd virus

Samtidig besøger han alle en gang om dagen for at tage deres temperatur og spørge ind til deres helbred. Og hvis de ikke makker ret, kommer politiet, fortæller Wu Yongxu.

Når de så har været i karantæne i 14 dage og er blevet testet negativ, bliver det igen 'normale personer'. I artiklen fra Wired beskrives det også, hvordan den kinesiske måde er meget kontant. Der er et mål. Total udryddelse af virus. Koste, hvad det koste vil.

Foruden den massive kontrol er erfaringen med håndteringen af en pandemi også afgørende. I 2003 var der et sars-udbrud i Kina, og landet kan nu drage nytte af erfaringerne fra dengang. Ligesom indbyggerne i forvejen har været 'opdraget' med god håndhygiejne og mundbind.

