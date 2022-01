Det store overblik: Åbner lege- og badelande?

Her får du det store overblik over de gældende restriktioner i januar efter Sundhedsministeriets pressemøde onsdag aften

Onsdag aften klokken 18 præsenterede sundhedsminister Magnus Heunicke lempelser af de nuværende restriktioner.

Det betyder, at nogle af de restriktioner, der gælder nu, vil ophøre fra på søndag 16. januar, mens andre restriktioner vil blive videreført og gælde frem til 31. januar.

Her får du det store overblik over, hvad der åbner, og hvad der fortsat er lukket.

Lege- og badelande lukket

Ovenstående liste betyder også, at alt som i skrivende stund er lukket - og som ikke fremgår på listen - fortsat vil være lukket frem til 31. januar.

Det betyder blandt andet, at natklubber og diskoteker fortsat er lukket.

Flere af vores læsere skrev under pressemødet til Ekstra Bladet, fordi de var i tvivl om, hvorvidt bade- og legelande nu ville åbne sammen med forlystelsesparkerne. Det er ikke tilfældet. Bade- og legelande er i deres egen kategori og er fortsat lukket frem til 31. januar.

Det samme gælder blandt andet messer, forsamlingshuse og selskablokaler, der anvendes til udlejning, som fortsat er lukket.

Der gælder desuden fortsat samme arealkrav og krav om coranapas på serveringssteder, ligesom der fortsat er arealkrav i detailhandlen.

Her er næste skridt

Som Magnus Heunicke forklarede på pressemødet onsdag, så forsøger epidemiudvalget at læne sig så tæt op ad Epidemikommissionens anbefalinger som muligt.

Det betyder også, at vi kan forvente, at man fra politisk side vil følge kommisionens anbefalinger til, hvad der skal ske i næste fase. Og her er der godt nyt til dem, der har savnet lege- og badelande.

'Epidemikommissionen vurderer for nuværende, at det i næste trin vil være relevant bl.a. at genåbne hovedparten af de øvrige aktiviteter og arrangementer på kultur- og erhvervsområdet - for eksempel messer, lege- og badelande, forsamlingshuse og selskabslokaler, lempelse af restriktioner for serveringssteder mv.', står der i kommissionens indtilling.

Kommissionen skriver også, at det snarest vil være relevant, at opfordringen angående hjemmearbejde gradvist lempes. Den pointe blev gentaget af Magnus Heunicke på pressemødet.