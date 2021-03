Det store overblik: Alt om genåbningen af Danmark

Fitnesscentre er ikke nævnt direkte, men det må falde ind under følgende punkt, der åbner 6. maj. Det er dog med forbehold, så intet kan garanteres.

'Desuden åbnes – med coronapas – for indendørs idræt for voksne over 18 år. Hvilke konkrete sportsgrene der er omfattet, og hvilke smitteforebyggende tiltag der skal tages, forhandles af aftalepartierne på baggrund af et fagligt oplæg fra myndighederne'.

Der er dog en risiko for, at fitnesscentre ikke er en af de 'sportsgrene', der omfattes. Dermed er der kun en dør på klem for, at du kan komme ned og træne til maj.