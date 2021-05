Det store overblik: Sådan genåbner Danmark

Endnu et skridt mod normalisering af forholdene i Danmark er taget med Folketingets vedtagelse af en ny aftale om næste genåbningsfase. Nye Borgerlige står uden for aftalen.

Kort efter midnat udsendte Justitsministeriet en pressemeddelelse om aftalen, som er en opfølgning på ‘Rammeaftale om plan for genåbning af Danmark’, der blev indgået 22. marts i år.

Aftalen indebærer udfasning af kravet om mundbind og coronapasset, mens der er enighed om en gradvis normalisering af fysisk fremmøde på arbejdspladserne.

Kontrollen med coronapasset på biblioteker og i frivillige foreninger lempes, så der bliver tale om en såkaldt ‘kørekortordning’. Det betyder, at det er den enkeltes ansvar at have et gyldigt coronapas, men at kontrollen med det skal udgøres af en daglig stikprøvekontrol.

Ifølge aftalen vil alt - med undtagelse af nattelivet - være åbent fra 21. maj under iagttagelse af gældende regler om smitteforebyggelse.

Hele aftaleteksten kan læses her.

Hovedpunkterne i den samlede aftale er disse:

Coronapasset vil begynde at blive udfaset i juni, og der er aftalt en såkaldt ‘solnedgangsklausul’ for endelig afskaffelse af coronapasset. Det gælder for alt andet end rejser og turisme.



Kravet om mundbind bliver udfaset og vil efter planen være ophævet, når alle på 16 år eller derover, der ønsker det, er færdigvaccinerede. Der fremlægges en plan for udfasningen i juni.



Idræts-, fritids- og foreningsaktiviteter, som ikke er åbnet i forrige faser, åbner med krav om coronapas. Det gælder blandt andet musik- og kulturskoler for personer over 18 år, aftenskoler, sangaktiviteter i foreningslivet samt lokaler, der anvendes til saunaer og dampbade.



Indendørs faciliteter i forlystelsesparker og zoologiske haver åbner med krav om coronapas. Det gælder også spillehaller, kasinoer, legelande og badelande.



Hjemmearbejde udfases i tre omgange. Fra 21. maj kan 20 procent vende tilbage, mens halvdelen skal være tilbage 14. juni, når alle over 50 år ventes at have modtaget mindst et stik mod coronavirus. 1. august er det ifølge aftaleteksten planen, at 100 procent vil kunne vende tilbage til arbejdspladsen.



Der åbnes for 100 procent fremmøde for alle elever på ungdoms- og voksenuddannelser og for studerende på videregående uddannelser.

Kilde: Justitsministeriet.