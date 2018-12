’Ved du, hvad det bedste er?’ Bum bum.

Ja, det ved de fleste danske børn godt, og det har de vidst i over seks årtier.

BR-legetøj blev skabt af Edith og Børge Rasmussen, som i 1950 købte en kiosk i Roskilde, der solgte papir– og festartikler, og kun ved hver jul havde legetøj på hylderne.

Parret havde tre børn, og siden blev forretningen overtaget af deres to sønner, som lavede den om til en specialbutik for legetøj.

Det blev ifølge Wikipedia til en kæde, der i 2018 havde 77 butikker i Danmark, 62 i Sverige, 16 i Norge, én på Færøerne, 16 i Finland og 11 i Tyskland.

Se også: Fætter BR går konkurs efter svigtende julesalg

De har mange ting

Men nu er børnenes store legetøjs-eventyr slut.

For firmaet Top-Toy A/S, der står bag Fætter BR og Toys’R’Us, gik i dag konkurs.

Og det er ikke noget, der huer niårige Martha Teilmann og hendes 13-årige storesøster Petra Teilmann.

– Det synes jeg er lidt nederen. Jeg kunne rigtig godt lide at kigge derinde, fordi de har mange ting, jeg godt kan lide, siger Martha, der netop har været inde at købe en Squishamals-plysfigur i butikken ved Magasin på Kgs. Nytorv.

– Hvad er det værste ved, at BR lukker?

– Altså, jeg kunne rigtig godt lide det som lille, og jeg synes på en eller anden måde bare altid, det har været den, der var den bedste legetøjsbutik, siger Petra Teilman.

Hun kender også butikkens landskendte slogan.

Efter legetøjs-konkurs: Her er de butikker, hvor du kan bytte

Lidt sørgeligt

Jakob Mortensen, der kommer gående forbi butikken med sin 11-årige datter Monika og resten af familien, bryder sig heller ikke om, at den ikoniske legetøjsbutik nu lukker.

– Jeg synes, det er lidt sørgeligt. For da jeg var barn, der var det altid rart at gå ind i en Fætter BR-butik. Det var altid noget, man så frem til.

Han forklarer, at når der var fødselsdag eller jul, var det Fætter BR, man brugte.

– Jeg synes, at det er synd, at næste generation ikke får lov at opleve det at være inde i en legetøjsbutik, siger Jakob Mortensen, der mener det skyldes internettet.

Dobbelt ærgerligt

Han bor i USA, så hans børn kender ikke så meget til Fætter BR.

– Så derfor hedder det Toys R’Us i stedet for. Og Toys R’Us har lidt samme skæbne som Fætter BR, derfor er det dobbelt ærgerligt, man kommer hjem og ser, at Fætter BR heller ikke kan holde skruen i vandet.

Hans børn er måske ikke overraskende også trætte af situationen.

– De synes også, det er irriterende. For dengang, at de var seks-syv-otte år synes de også, at Toys R’Us var fantastisk. Og de elskede altid, når bedste var kommet på besøg, ’nu skal vi ind i Toys R’Us’.

Men nu er eventyret forbi.