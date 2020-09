- Det tæller ikke som mundbind

I en række europæiske lande er man ligesom i Danmark pålagt at bruge ansigtsmaske, når man bruger offentlig transport.

Et af de lande er Storbritannien, og her valgte en mand mandag at bruge en særdeles alternativ måde til at dække munden til.

Det skriver BBC.

Manden sad i en bus fra Swinton til Manchester, da en af hans medpassagerer bemærkede 'masken'.

I første omgang troede hun bare, der var tale om et særpræget mønster, indtil hun bemærkede, at masken bevægede sig hen over gelænderet ved siden af sæderne - og at der altså var tale om en levende slange.

Manden med slangen sad helt roligt med den specielle tildækning. Foto: PA/Ritzau Scanpix

Kvinden, der ønsker at være anonym, fortæller ifølge BBC, at hun fandt situationen 'rigtig sjov', og at dyret ikke lod til at genere andre passagerer.

- Der var ikke nogen, der løftede et øjenbryn, lyder det fra kvinden.

En talsmand for Transport for Greater Manchester fortæller, at man ikke nødvendigvis behøver bære et mundbind, men at man også kan bruge eksempelvis et tørklæde.

- Mens der er mulighed for en smule fortolkning af de regler, mener vi ikke, at det også omfatter slangeskind. Slet ikke når det stadig sidder fast på slangen, lyder det.