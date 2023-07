Det tog ikke lang tid: Hun gør det igen

Den svenske klimaaktivist Greta Thunberg blev tidlig mandag idømt bødestraf ved retten i Malmø.

Bøden faldt, efter at hun - under en klimaaktion ved havnen i Malmø 19. juni - blev tiltalt for ikke at følge politiets anvisninger.

Men det har ikke slået det svenske klima-ikon ud af kurs. For bare få timer efter, hun modtog dommen, var hun tilbage på havnen for at demonstrere.

Det skriver Aftonbladet.

- Vi tænkte, at modstanden måtte fortsætte, siger Irma Källström, der er pressetalsperson for klimagrupppen Ta tillbaka framtiden.

Blev slæbt væk

Aktivisterne havde sat sig ved indkørslen, som tankbiler bruger til at komme til og fra havnen - præcis som det var tilfældet, sidst Greta Thunberg var på stedet.

- Vi gør det her, fordi vi står midt i en klimakrise. Os, der kan agere, har et ansvar for at gøre det, siger Greta Thunberg, ifølge Aftonbladet.

Det var dog ikke kun klimaktivisterne, der havde valgt at tage til havnen i Malmø. Også det svenske politi var til stede, og efter cirka en time var det slut. Det viser billeder, hvor man kan se politiet bære den svenske klimaaktivist væk fra området.

Det vides endnu ikke, om Greta Thunberg bliver sigtet igen.

