Det vælter ind med DSB-ansøgninger efter kækt opslag

Statsbanerne er blevet til grin med jobopslag, hvor der søges en innovationsrebel. Nu erkender DSB, at annoncen var for smal

DSB er til grin. På de sociale medier, forstås.

Statsbanerne har nemlig dristet sig til at søge en innovationsrebel. Og det alt imens, ledelsen kritiseres for høje bonusser, rulletrapper lappes med gaffatape, de ansatte raser mod ledelsen og antallet af forsinkelser og aflyste tog stiger.

I stillingsannoncen lyder det blandt andet:

'Du vil kunne 3D printe din egen robot og få den til at hente din kaffe, når vi holder Innovation Friday, hvor vi for alvor tillader os at være nysgerrige.'

Clarissa Eva Leon er chef for DSB Digital Labs, der står bag annoncen. Og det oplagte er naturligvis at spørge hende, hvordan en 3D-hentende kaffe-robot kan give færre forsinkelser og mere stabil togdrift. Men allerede her slår statsbanerne i bakgear:

- Det med robotterne var egentlig bare et forsøg på at illustrere, hvad det er for en person, som jeg leder efter. En person, der kan tænke ud af boksen, og som kan hjælpe i andre DSB-projekter, hvor der skal tænkes nyt. Jeg vil dog også sige, at set i bakspejlet tror jeg også, at vi har været for fokuseret på den målgruppe, som den skulle ramme, og ikke hvordan den bredt vil blive opfattet. Og det er en fejl.

- Hvorfor?

- Ud over den megen omtale kan vi godt se, at der er meget morskab over, at DSB søger en innovationsrebel. Det var ikke intentionen, men den var meget målrettet den målgruppe, som vi skulle ramme. Og vi har heldigvis allerede nu fået mange ansøgninger.

- Hvor mange ansøgninger har I fået?

- Den har kørt lidt over en uge, og der har den fået over 100. Og den kører to uger endnu.

Her er konkrete projekter

- Men vil du ikke prøve at sætte nogle ord på, hvad det er en innovationsrebel kan bidrage med til i forhold DSB?

- Vi har eksisteret i næsten to år. Vi er arbejder med projekter, hvor der er kort vej fra idé til handling. Det gør vi eksempelvis ved at kigge på kendte teknologier, hvor vi kigger på om vi kan bruge dem på nye måder. Men vi kigger også på nye teknologier, hvor der er brug for at teste dem inden de integreres.

- Konkret har vi eksempelvis lavet en løsning, som hjælper vores kolleger, der sidder oppe i trafikinformation og laver højtaleropkald på S-togslinjen. Der har vi lavet et overblik over, hvilke tog der er fyldte, og hvilke der ikke er så fyldte. Det kan bruges til at lave målrettet højtalerudkald der kan hjælpe kunderne.

- Et andet projekt, som vi har arbejdet på, er et, der beregner orangepriser, og som egentlig bruges til at udbyde flere orangebilletter til vores kunder uden for myldretid, siger Clarissa Eva Leon.

