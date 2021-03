Dansk Kvindesamfund jubler over Poul Madsens beslutning om at stoppe for massageannoncer i Ekstra Bladet

Poul Madsen annoncerede onsdag, at han stopper som ansvarshavende chefredaktør på Ekstra Bladet efter 14 år.

I samme omgang fortalte han, at han med bestyrelsens opbakning har besluttet, at der ikke længere skal være massageannoncer i Ekstra Bladet.

Slut med massageannoncer

Gennem årene har der fra flere sider været kritik af massageannoncerne, og blandt kritikerne har blandt andet været Dansk Kvindesamfund.

De er da også glade for udsigten til, at annoncerne ikke længere er at finde i Ekstra Bladet.

- Det var på høje tid. Altså ikke at Poul Madsen stopper, men at man sætter en stopper for massageannoncerne, lyder det fra forkvinde Helena Gleesborg Hansen med et grin, inden hun slår den mere seriøse tone an:

- Det er jo noget, vi har været kritiske over for i meget lang tid, blandt andet på grund af de kriminelle aspekt, der ligger bag mange af massageannoncerne, siger hun.

På tide med et opgør

Her peger hun på, at blandt andet tidligere undersøgelser af fagbladet Journalisten har vist, at der bag mange annoncer har vist sig at være en mellemmand samt menneskehandel involveret, hvilket er ulovligt, når det drejer sig om sexhandel i Danmark.

- Ekstra Bladet har længe ikke villet ud med tallet på, hvor meget man tjener på det her, og det synes vi er spøjst, når man på mange områder 'tør, hvor andre tier', og man så ikke vil ud med det her. Så det er på høje tid, at man tager kritikken til sig og tager et opgør med at tjene penge på kvindehandel, siger Helena Gleesborg Hansen.

Hun siger, at hun godt er klar over, at der også er selvstændige kvinder bag nogle af annoncerne, men hun mener ikke, at det bliver et problem for dem, at de nu ikke har mulighed for at få deres annoncer i en daglig udgivelse, da de har muligheden for at annoncere andre steder.

- I forhold til de udnyttede kvinder er der så ikke bare en risiko for, at man flytter problemet et mere lyssky sted hen?

- I forvejen er det lyssky, og det vil det også fortsætte med at være. Det problem forsvinder jo nok ikke af, at man fjerner massageannoncerne, så det er et problem, der skal løses på et højere niveau. Men jeg synes, at det er godt, at Ekstra Bladet har valgt at tage kritikken til sig, så man ikke længere som blad bliver understøttet af trafficking, lyder det fra forkvinden.

'Tiden er løbet fra dem'

Poul Madsen har i sin tid som chefredaktør afvist, at det var Ekstra Bladets ansvar at gøre noget ved den mulige rufferi, der lå bag massageannoncerne. Det har han i stedet ment var en opgave for politiet eller politikerne.

Baggrunden for beslutningen om at droppe massageannoncerne er ifølge Poul Madsen et led i at modernisere Ekstra Bladet.

'De har igennem mange årtier været en integreret del af Ekstra Bladet, og vi har ikke villet gøre os til moralske dommere over et lovligt erhverv. Men vi må også konstatere, at tiden er løbet fra dem,' lød det fra Poul Madsen i forbindelse med annonceringen.

Poul Madsen stopper