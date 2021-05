Det ved vi om den dødelige svamp hos covid-patienter

I Indien er krisen kolossal. Covid-udbruddet har betydet, at hundredtusindvis af mennesker bliver smittet hver dag, mens hospitalerne konstant er på randen af kollaps.

Og midt i krisen kæmper myndighederne nu mod endnu et problem. En dødelig svamp med det latinske navn mucormycosis spreder sig blandt de alvorligt syge coronapatienter, men hvad er det egentlig for en størrelse, og skal vi være nervøse i Danmark?

The Guardian har talt med professor Peter Collignon fra WHO's komite for smitsomme sygdomme, og han oplyser, at det er meget alvorligt.

- Det er en meget alvorlig sygdom med høj dødelighed, og du har brug for meget medicin for at komme på toppen igen. Det er en svampefamilie, der kommer ind via dine bihuler og planter sig der. Og når dit immunforsvar ikke længere har det under kontrol, så kan de invadere din hjerne, og så bliver det et stort problem, siger han til The Guardian.

I New Dehli bliver døde covid-patienter gjort klar til at blive brændt. Foto: Money Sharma/Ritzau Scanpix

Ramme de svage

Samtidig nævner han, at når det først er brudt ud, så spreder det sig hurtigt på hospitalerne.

Det er dog vigtigt at understrege, at det hovedsageligt er de meget svage patienter, der i forvejen har nedsat immunforsvar eller en diagnose, der er udsat.

Derfor har det blandt andet ramt mange diabetikere i Indien, da deres immunforsvar i forvejen er sat på prøve.

Derudover er teorien, at svampeinfektionen blandt andet har haft gode vilkår, fordi covid-patienterne bliver behandlet med lægemidler, der fjerner betændelse i lungerne, men skader immunforsvaret. Heriblandt binyrebarkhormon-lægemidler.

Dødeligheden for svampe-infektionen er på 50 procent.

Myndighederne gør klar til et af de mange ligbål i New Dehli. Foto: Sajjad Hussain/Ritzau Scanpix

Dansk ekspert: Ekstremt sjældent

TV2 har talt med ledende overlæge på Aarhus Universitetshospital, Lars Østergaard, der oplyser, at der ikke er grund til bekymring i Danmark.

- Det er ikke noget, som vi har set i så udtalt grad, at man kan sige, at der er en sikker sammenhæng mellem covid-19 og mucormycosis i Danmark.

- Sygdommen rammer typisk personer med dårligt immunforsvar. Mange indere lider af dårlig ernæring, og hvis de samtidig er svækket af covid-19 og diabetes, er de ekstra udsat, siger Lars Østergaard til TV2.

Ekstra Bladet har tidligere sat fokus på de mange årsager, der har forårsaget et stort coronaudbrud i Indien. Dem kan du læse om her.