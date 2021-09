Detailgigant vil ansætte 150.000 butiks-medarbejdere

Langt de færreste er nok begyndt at tænke på juleshopping endnu, men det er detailgiganten Walmart i den grad.

Walmart har nemlig besluttet sig for at ansætte 150.000 nye butiksansatte i de amerikanske butikker som forberedelse til den travle shoppingtid i december.

Det skriver Walmart i en pressemeddelelse.

De nye butiksansatte skal 'gøre juleindkøbene mere behagelige' for Walmarts mange kunder, hvad end det handler om gaverne eller middagen, men de fleste af de 150.000 får faste fuldtidskontrakter, hvilket betyder, at de får lov til at blive, når den travle juletid er ovre, lyder det fra butikskæden.

Masse-ansættelsen kommer dog ikke til at have nogen indflydelse på de eksisterende medarbejdere, der godt kan lide at tage en ekstra tørn i juleperioden.

Detailkæden påpeger den vigtige rolle, ansatte i supermarkeder har spillet i deres samfund i løbet af coronapandemien.

Walmart har næsten 5000 butikker spredt ud over hele USA.