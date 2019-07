Deutsche Bank med milliardunderskud

Den tyske storbank Deutsche Bank kæmper stadig for at finde sig selv oven på finanskrisen. En stort annonceret retræte fra markedet for investeringsbankdrift er en del af det arbejde.

Den tilbagetrækning var langtfra gratis for banken i andet kvartal.

Tidligere i juli annoncerede Deutsche Bank, at man vil fyre 18.000 medarbejdere - godt en femtedel af arbejdsstyrken - i forbindelse med, at man vil væk fra investeringsbankdrift og fokusere på andre ting.

- Vi har allerede taget store skridt for at implementere vores strategi om at transformere Deutsche Bank. De er reflekteret i vores resultater. En stor del af omkostningerne til vores restrukturering er taget i andet kvartal, skriver administrerende direktør Christian Sewing i regnskabet.

Af de samlede, forventede omkostninger til det store skift på 7,4 milliarder euro er 3,4 milliarder taget i andet kvartal.

Det betyder, at Deutsche Bank i kvartalet, der sluttede med juni, har haft et underskud på 3,2 milliarder euro.

Samtidig har der været tilbagegang på indtægterne, der er faldet med små 400 millioner euro til 6,2 milliarder euro - hovedsageligt udløst af et dyk i erhvervs- og investeringsbanksdivisionen.

Underskuddet kommer, efter at Deutsche Bank i 2018 faktisk gav overskud for første gang i tre år efter i perioden 2015 til 2017 at have tabt 8,9 milliarder euro.

Det førte til, at banken forsøgte en fusion med tyske Commerzbank, hvilket skulle skabe en samlet sund forretning.

Den faldt dog igennem, og derfor lancerede Deutsche Bank sit store transformationsprogram.

- Deutsche Bank er nødt til at gøre noget radikalt. Banken har forsøgt siden finanskrisen at ændre sig og tilpasse sig. Det har ikke virket.

- Man har haft flere forskellige planer i spil, og nu er man nødt til at tage hårdere fat, sagde investeringsøkonom ved Nordnet Per Hansen, da planen blev offentliggjort.