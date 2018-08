DF efter niqabklædt kvinde i Aalborg: - Skole opfører sig kujonagtigt

En mor i Aalborg bærer klædedragten niqab, når hun afleverer sin pige i skolen, uden at der er kommet en anmeldelse til politiet fra skolen. Det vil Dansk Folkeparti have ændret på

Seminarieskolen i Aalborg har besluttet ikke at anmelde en kvinde til politiet for at bære den muslimske klædedragt niqab.

Det sker ifølge dem i overenstemmelse med reglerne på området.

- Vi har undersøgt det grundigt hos både Kommunernes Landsforening, politiet og vores egen jurister, og svaret er samstemmende, at hverken skolen eller forvaltning har en anmeldelsespligt, siger skolerådmand i Aalborg Kommune, Tin French (V), til Nordjyske.

Ifølge skolen er der kun pligt til anmeldelse, når et barn udsættes for omsorgssvigt, vold eller mishandling.

Svigter groft

Det får nu Dansk Folkepartis udlændingeordfører Martin Henriksen til at finde de højtsvævende argumenter om demokratiet frem.

- Det er en grov tilsidesættelse af deres ansvar som uddannelsesinstitution i et oplyst samfund baseret på demokrati, lov og orden, siger han og fortsætter:



- Der kan ikke være tvivl om at skolen og skoleforvaltningen groft svigter deres ansvar. De siger jo reelt til deres elever, at man frit kan overtræde dansk lovgivning. Og det harmonerer på ingen måde med, at skolen skal undervise eleverne i hvordan et demokrati og retssamfund fungerer, siger Martin Henriksen.

Plejemor rystet

Det er en plejemor til et andet barn i klassen, der har valgt at gå til både skoleledelse og til politiet.

Plejemoren har oplevet, at skolen slet ikke ønsker at gøre noget ved situationen. Og det er også opfattelsen, at politiet ikke har særlig travlt.

- Det er som at løbe panden imod en mur. Ingen vil tage ansvar, selvom ingen kan være i tvivl om, at loven overtrædes, siger Majken Andersen, som er plejemor til et barn i 0.klasse til Nordjyske.

Majken Andersen fortæller, at den muslimske mor mødte op på første skoledag, uden at nogen var i stand til at se, hvem der gemte sig bag klædedragten. Kun en lille sprække til øjnene var der at kigge ud af.

Det ser Martin Henriksen gerne, at der bliver gjort noget ved.



- Skolen gemmer sig bag nogle juridiske notater, der handler om anmeldelsespligt eller ej, men deres fine notater har dybest set ikke noget med sagen at gøre. Det er ærlig talt en anelse kujonagtigt og jeg regner bestemt med, at politiet går ind i sagen. Vi tager ihverfald spørgsmålet op i Folketinget, siger Martin Henriksen