DF-medlemmer trak sig i protest i porno-sag

Lokalbestyrelsen i Dansk Folkeparti i Odder har kendt til en byrådspolitikers pornofilm med afføring siden juli, hvilket betød, at tre ud af fem medlemmer trak sig fra deres poster. Det oplyser de til TV 2 Østjylland.

Det er uden for den moralske skive at optræde i pornofilm, hvis man er medlem af Dansk Folkeparti.

Det mener tre medlemmer af partiet, som i juli valgte at trække sig fra lokalbestyrelsen i Odder, da de fik nys om, at det nu tidligere DF-medlem og nuværende byrådsmedlem i Odder Kommune John Rosenhøj medvirker i flere pornofilm.

De tre tidligere bestyrelsesmedlemmer ønsker ikke at stille op til interview, fordi det er en følsom sag, og fordi de ikke er medievante.

Kan ikke bakke op

Den forhenværende bestyrelsesformand bekræfter dog over for TV 2 Østjylland, at de er tre ud af fem, der har trukket sig fra deres poster, fordi de ikke kan bakke John Rosenhøj op. De har bedt folketingsmedlemmet Mette Hjermind Dencker (DF) om at udtale sig på deres vegne:

- Da de fik kendskab til, at John Rosenhøj dyrkede ekstremporno med afføring, som lå frit tilgængeligt ude på nettet, tog de kraftig afstand til det med det samme. Så længe John Rosenhøj er byrådsmedlem for DF, vil de ikke sidde i bestyrelsen og bakke ham op til et kommunalvalg, siger Mette Hjermind Dencker til TV 2 Østjylland.

De tre forhenværende bestyrelsesmedlemmer nåede kun at være en del af bestyrelsen i ganske kort tid. 10. juni blev de valgt ind, da der blev dannet en ny bestyrelse, men da de kort tid efter fik kendskab til John Rosenhøjs pornofilm, valgte de altså at trække sig.

Fik kendskab til porno i juli

De forhenværende bestyrelsesmedlemmer fik kendskab til pornofilmene i begyndelsen af juli, efter en bred kreds af partiets medlemmer fik tilsendt en mail fra en borger fra Odder.

Borgeren sætter spørgsmålstegn ved, hvad det er for nogle mennesker, de har siddende i kommunerne. I mailen har borgeren vedhæftet det, som Mette Hjermind Dencker kalder for et 'ulækkert' billede.

- Billedet er et screenshot fra en pornofilm, hvor John er ved at få et blowjob af en kvinde, imens to andre kvinder smurt ind i lort står op ad ham. Der går jeg omgående til hovedbestyrelsen og siger, at vi skal have ham ud, siger hun.

- Det er ikke ulovligt at lave porno. Skal I dømme, hvad folk laver i deres fritid?

- Folk kan gøre lige, hvad de vil i deres fritid, og hvis han havde lyst til at dyrke afføringssex i sit soveværelse i sin fritid, så kunne han gøre det lige så meget, han har lyst til. Når han gør det foran et kamera, og det bliver lagt op på internettet til frit skue til alle og enhver, så skader det Dansk Folkeparti, siger Mette Hjermind Dencker og fortsætter:

- Man kan ikke dyrke ekstrem porno, som er så kvindeundertrykkende og så ulækkert i de fleste menneskers øjne og så stadig blive betragtet som en seriøs politiker. Og vi kan ikke blive betragtet som et seriøst parti, hvis vi tillader, at vores byrådsmedlemmer frit kan rende rundt og lave sådan noget. Det er helt uforeneligt rent moralsk, slutter hun.

Må ikke genopstille

I stedet for at smide John Rosenhøj på porten laver partiets hovedbestyrelse en underhåndsaftale med ham. For at sikre sit mandat i Odder Kommune skal han fortsætte som byrådsmedlem perioden ud og ikke genopstille til det kommende kommunalvalg.

Det bekræfter Steen Thomsen, der er partisekretær for Dansk Folkeparti, til TV 2 Østjylland.

Planen er også, at han skal hjælpe med at køre det nye DF-kandidathold i stilling. En plan, som kandidatholdet i Odder altså ikke er med på.

- Vi har hele tiden fulgt lokalbestyrelsens anmodning, som var, at han skulle trække sig, fordi han har medvirket i nogle pornofilm. Aftalen var, at bestyrelsen ville sende en mail om, at han skulle trække sig, men pludselig trækker de sig selv, og så tager jeg over, siger Steen Thomsen.

Dansk Folkepartis hovedbestyrelse havde håbet, at de på den måde kunne undgå, at det kom frem, at en af deres folkevalgte politikere laver porno.

Artiklen fortsætter under videoen ...

DF-medlemmer trak sig i protest i porno-sag Ekstra Bladet spurgte Kristian Thulesen Dahl på DF's landsmøde, om han kendte til sagen. 18. september 2021

Kom frem via Ekstra Bladet

Det lykkedes dog ikke. 18. september, hvor partiet afholdt årsmøde, stod en tidligere prostitueret frem i Ekstra Bladet og beskyldte John Rosenhøj for i årevis at have tilbudt hende som sexslave med ydelser såsom afføringssex og brutal mishandling. Den info var ny for partiet, som kun kendte til hans medvirken i pornofilm, og herefter valgte de, at han skulle melde sig ud af partiet omgående.

Ifølge John Rosenhøj er disse beskyldninger 'direkte løgn'.

Da de tre forhenværende bestyrelsesmedlemmer forlod deres poster, blev de erstattet af lokalforeningens to suppleanter. Herunder John Rosenhøjs kone, som også medvirker i pornofilmene.

Ifølge Mette Hjermind Dencker sad hun dog ikke i bestyrelsen særligt længe, før hun blev smidt ud.

- Johns kone medvirker også i videoerne, så det er lige så skadeligt at have hende med. Det vigtigste er, at parret er ude nu, og nu kan vi se fremad, siger hun.

Artiklen fortsætter under videoen ...

DF-medlemmer trak sig i protest i porno-sag Ekstra Bladet spurgte også Pia Kjærsgaard og partisekretær Steen Thomsen om sagen

Har fundet ny spidskandidat

Dansk Folkepartiets nye bestyrelsesformand er Jan Jørgensen, som nu er gået fra at være nummer tre på partiets kandidatliste i Odder til at være spidskandidat. Han ønsker ikke at kommentere sagen.

De tre forhenværende bestyrelsesmedlemmer er fortsat medlemmer af partiet, og planen er, at de skal være med til at rejse Dansk Folkeparti i Odder op igen.

TV 2 Østjylland har flere gange forgæves forsøgt at få en kommentar fra John Rosenhøj. Det er endnu ikke lykkedes. I aften, mandag kl. 17, skulle han have været til byrådsmøde, men han har meddelt borgmesteren, at han ikke kommer.