DF og Enhedslisten er enige: - Vi skal gøre noget

Samtykkeloven skulle gøre det lettere at dømme i voldtægtssager. Men i sidste uge blev en 19-årig mand frifundet for voldtægt og dømt for tilsnigelse.

Det har fået en af hovedkræfterne bag samtykkeloven, Rosa Lund, til at tage affære.

- Det er jo en forfærdelig sag. Det kan ikke være rart at have sex med en, man ikke har lyst til at have sex med. Og kvinden havde jo sagt nej, siger Rosa Lund til Ekstra Bladet.

Sagen kort I januar i et sommerhus ved Odder var en fire mænd og to kvinder sammen. De festede og hyggede, og senere på aftenen gik to par ind på hver sit værelse for at dyrke sex frivilligt. Senere mødtes de alle i ét værelse. Her foreslog mændene at lave et partnerskift. Og det sagde kvinderne nej til. Kvinderne gik ud for at ryge, og her byttede mændene så alligevel værelse. Efterfølgende havde en af kvinderne og en 19-årig mand sex. Men da kvinden fandt ud af, at det ikke var samme mand som første gang, stoppede hun det hele, tog hjem og ringede til politiet. Den 19-årige mand blev sigtet for voldtægt og tilsnigelse, men blev kun dømt for tilsnigelse. Vis mere Vis mindre

Samtykkeloven hjalp ikke

Selvom det ifølge anklageren, Jesper Rubow, stod klart, at kvinden havde sagt nej til samlejet, og at han derfor mente, der var tale om voldtægt, var retten i en anden overbevisning.

Den 19-årige mand blev sigtet for voldtægt, men blev kun dømt for tilsnigelse.

- Jeg vil ikke blande mig i domstolens arbejde. Domstolene skal forholde sig til de love, vi laver. Og jeg vil ikke kommentere på, om de har gjort deres arbejde godt eller dårligt, siger Rosa Lund.

Samtykkeloven 17. december 2020 vedtog et enigt Folketing en ny lovgivning, der indfører en samtykkebaseret voldtægtsbestemmelse. Det betyder, at det fra årsskiftet 2021 blev strafbart at have samleje med en person, der ikke havde sagt ja til samlejen. Før samtykkeloven var der ikke nødvendigvis tale om voldtægt i tilfælde, hvor en person ellers havde sagt nej. Justitsminister Nick Hækkerup kaldte det en 'banebrydende dag for ligestillingen i Danmark.' Dog siger anklageren i tilsnigelsessagen, Jesper Rubow, at det stadigvæk er svært at løfte bevisbyrden i voldtægtssager. Også efter samtykkeloven. Kilde: Justitsministeriet Vis mere Vis mindre

Vil gøre noget

Rosa Lund udtrykte klart over for Ekstra Bladet, at sådan en sag ikke skulle kunne gentage sig. Og at ansvaret ligger hos politikerne.

- Samtykkeloven skulle gerne beskytte i sådanne sager her også. Derfor burde det i samtykkeloven være udtrykt klarere, hvordan loven skal anvendes. Og det er vores ansvar at sørge for det, siger hun og fortsætter:

- Der er ikke nogen tvivl om, at Enhedslisten vil stille spørgsmål til ministeren og tage en snak med forligskredsen om, hvordan samtykkeloven skal fortolkes i fremtiden.

Peter Skaarup mener, at skruen skal strammes over for voldtægtsmænd. Foto: Jens Dresling / Ritzau Scanpix

DF og Enhedslisten er enige

Ekstra Bladet har også talt med Peter Skaarup, som er retsordfører for Dansk Folkeparti om sagen.

- Den virker dybt bizar. Jeg undrer mig over fortællingen.

- Hvad er det, der er bizart?

- Hvis det, vi hører, passer, så er det bizart, at vedkommende ikke bliver dømt for voldtægt. At domstolen ikke dømmer voldtægt. Pigen havde jo sagt nej. Vi mener helt generelt, at skruen skal strammes, fortæller han.

- Så I er enige i Enhedslistens håndtering?

- Ja, det er vi. Jeg tror ikke nødvendigvis, det er samtykkeloven, der kan løse problemet. Men et eller andet skal der gøres, så man i fremtiden dømmer voldtægt i sådan en sag.

- Jeg må også bare sige, at det jo er tydeligt, den er gal her. Ellers var der jo ikke kommet en sag ud af det. Og det er godt, der kommer en sag ud af det, siger Peter Skaarup.