DF-politiker i corona-shitstorm

- Så nu er jeg klar til corona-tingen. Nu har jeg fået gasmaske på. En helt ny gasmaske med nyt filter, siger DF's fynske folketingskandidat Eva Jørgensen i en video, som hun har lagt op på Facebook.

Opslaget har fået flere partifæller op i det røde felt.

- Hvis det er et forsøg på at være morsom, så fejler du her fælt. Hvad bilder du dig ind? Jeg vil som DF'er ikke associeres med din adfærd, skriver partifællen Betina Signe Stick i en kommentar til opslaget.

Betina Signe Stick, som er folketingskandidat i Odense Øst-kredsen, siger til TV 2/Fyn, at hun valgte at kommentere opslaget, fordi hun 'i den grad finder det upassende' og synes, det er 'dårlig timing'.

- Selvfølgelig er der alvorlige situationer, som man gerne må lave sjov med. Der skal være plads til smil. Men det her opslag er langt over stregen, fordi situationen er så alvorlig for især mange ældre og svage mennesker. Både her og ude i verden, siger Betina Signe Stick.

Partifælle tager stærkt afstand

Kim Welcher, der er DF-medlem af kommunalbestyrelsen i Langelands Kommune, er heller ikke imponeret over partifællens video.

- Jeg tager stærkt afstand fra den opførsel. Vi skal ikke lave sjov med en sygdom, som oven i købet har store konsekvenser for den enkelte dansker og hele Europa. Vi skal stå sammen. Der er ikke plads til dårlig humor, og jeg vil opfordre til, at opslaget bliver trukket tilbage, siger Kim Welcher til TV 2/Fyn.

Eva Jørgensen er overrasket over reaktionerne. Hun siger til TV 2/Fyn, at hun bestemt tager corona-virussen alvorligt.

- Det er ikke for sjovt eller for at gøre grin med situationen. Jeg går faktisk med gasmaske, når jeg skal ud. Jeg har også handsker på. Senere i dag (torsdag, red.) skal jeg ind på mit job og hente min computer, fordi jeg skal arbejde hjemme. Gasmasken er for at sikre mig mod, at jeg bliver smittet, siger Eva Jørgensen.

Hun understreger flere gange, at hun mener det dybt seriøst.

- Vi skal alle sammen lytte efter vores statsminister, Mette Frederiksen, som siger, at vi skal passe på hinanden og på de svage i samfundet.

Ikke nogen joke

Hun er ærgerlig over, at hendes opslag bliver opfattet som dårlig humor. Derfor vil hun slette opslaget, som hun lagde på Facebook kort efter midnat natten til torsdag.

- Det er jo ikke nogen joke. Jeg tager den gerne på i Netto, for det er ikke et spørgsmål, om jeg bliver til grin eller ej. Vi skal tage det her alvorligt, siger Eva Jørgensen.

Hun siger dog også selv, at gasmasken måske kan skræmme folk.

- Det er jeg da ked af, hvis det er sådan, det er. Men det er ikke det, der er hensigten, siger Eva Jørgensen.

Kim Welcher siger til TV 2/Fyn, at han er glad for, at Eva Jørgensen vil slette opslaget.

- Jeg synes altså også, at det er upassende, at en folketingskandidat fra vores parti går rundt med handsker og gasmasker. Jeg har ikke hørt anbefalinger af gasmasker fra hverken Sundhedsstyrelsen eller statsministeren. Så længe det ikke er tilfældet, skal man ikke bidrage til panik ved at iføre sig den slags udstyr, siger Kim Welcher.

Eva Jørgensen afløste byrådsmedlem Dorthe Ullemose (DF) fra Svendborg Kommune som folketingskandidat i Svendborg-Langeland kredsen i 2017.