DF'er raser over chikane: - Rendyrket ondskab

Efter den omdiskuterede sag om en omfartsvej ved Mariager bugner TripAdvisor nu med skøre brugeranmeldelser af Kim Christiansens restaurant i byen.

Ud over at eje restauranten À Porta er Kim Christiansen transportordfører for Dansk Folkeparti. Han har været en stor fortaler for den 377 millioner kroner dyre omfartsvej, som flere mente var overflødig for den lille nordjyske købstad.

Angiveligt skulle det være tung trafik, der var årsagen til Mariagers behov for en omfartsvej. TV2 har dog tidligere været ud og teste den påstand med et opsat kamera. På 12 timer talte de fire lastbiler, der havde et ærinde i midtbyen, og en enkelt skolebus.

De vittige anmeldelser på TripAdvisor hæfter sig da også ved den 'voldsomme' trafik.

Se også: DF vil forkorte omdiskuteret omfartsvej

Se også: Efter u-vending på omfartsvej: - DF ligner et pamperparti

'Troede vi skulle dø af CO2-forgiftning'

I en anmeldelse skrevet af 'Jon' lyder det: 'Kunne ikke komme i nærheden af en parkeringsplads grundet den svære lastbiltrafik. Endte med at måtte parkere i Aalborg og så tage skolebussen ind til byen. Frygteligt sted, alle ølhanerne var tomme, så måtte vende tomhændet hjem. Heldigvis kører busserne konstant'.

Larm og støj fra de 'mange' lastbiler er et gennemgående tema i flere af de brugeranmeldelser, som er væltet ind i løbet af de seneste 24 timer.

'Vi havde bestilt bord, men vi kunne slet ikke sidde i restauranten grundet larm fra tusindvis af lastbiler, der kørte i høj fart lige forbi os. Frygtelig - troede vi skulle dø af CO2- forgiftning', skriver 'Christian' i sin vurdering af kroen.

'Anja' er enig: 'Min mand og jeg blev desværre forsinket til vores bordreservation, da vi blev fanget midt i en trafikprop. Da vi endelig ankom, var støjniveauet ekstremt højt grundet alle de forpulede køretøjer udenfor. Hilsen fra mig der ikke har drevet det til noget her i livet', skriver hun i sin anmeldelse.

Du kan læse alle de skøre indfald eller eventuelt forfatte din egen anmeldelse på kroens TripAdvisor-side.

Se også: Politiker i sviner på Facebook: 'I mangler lidt indhold i jeres røvkedelige liv'

Kim Christiansen: - Hamrende useriøst!

Det er dog ikke alle, som klasker sig på låret af grin over de mange nye anmeldelser. Historiens hovedperson har i hvert fald vanskeligt ved at se det sjove i dem.

- Det er hamrende useriøst, siger Kim Christiansen.

- Det her er ikke andet en rendyrket ondskab. Man går ind og prøver at ramme min forretning og dermed min person med noget, som intet har med politik at gøre.

Kim har nu tænkt sig at tage kontakt til TripAdvisor for at få de mange falske anmeldelser fjernet fra siden.

- Man går ind og prøver at skabe et dårligt omdømme af min forretning, så folk vælger den fra. Jeg håber, folk kan gennemskue det, men det er klart, at når vores rating falder, er nogle gæster muligvis opmærksomme på det, siger han.

- Jeg synes ikke, det er en ordentlig måde at opføre sig på. Det er utilstedeligt.

Desuden har transportordføreren et venskabeligt råd til dem, der står bag de mange anmeldelser:

- Lad være med sådan noget pjat. Det er useriøst at prøve at ramme min lille restaurant. Det er helt fair at være uenig med min politik, men så har jeg en mailadresse, man kan skrive til.

Se også: Anmelder Radio24syv efter løgn om død kvinde

Se også: 23-årige Christinna: DF-politiker snyder mig for sygedagpenge