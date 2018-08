DF'er vil skyde dem: Her stormer migranter spansk favoritstrand

Det er dokumenteret, at Spanien i år har overtaget Italiens rolle som den foretrukne destination for de mange bådflygtninge, der søger en ny og bedre tilværelse i Europa.

Det lod dog til at komme bag på de fleste badegæster nær luksusresortet Sancti Petri på den populære kyststrækning Costa de la Luz, at en større gummibåd fuld af migranter pludselig drev i land, mens de lå og solede sig søndag eftermiddag.

Det skriver El País.

Omkring 50 marokkanere kunne efterfølgende ses myldre ud på Barrosa-stranden og videre op ad de bagvedliggende klipper.

- De har kurs mod buffeten! Se, se, se, kan en spansktalende strandgæst høres råbe på optagelsen, som du finder herover.

Ifølge kystvagten er 25 af migranterne, heraf 19 mindreårige, blevet pågrebet. En talsmand for enheden har ifølge avisen udtalt, at nogle af dem vil blive sendt tilbage til deres hjemland, mens de mindreårige vil blive overflyttet til andalusiske ungdomscentre.

- Ingen af dem (migranterne, red.) er blevet anholdt, eftersom ingen af dem har begået noget ulovligt, forklarer han.

- De vil håndteret forskelligt alt efter, om de er voksne eller børn.

Skyd dem!

Helt så barmhjertig en behandling, bør man imidlertid ikke give migranterne, hvis det står til Dansk Folkepartis Steen Petersen, byrådsmedlem og formand for integrationsudvalget i Faxe Kommune.

Se også: DF-politiker: Skyd flygtninge!

Søndag opfordrede han nemlig, at spansk politi skal begynde at skyde flygtninge og migranter, der ankommer fra Afrika. Og de skal skyde for at ramme:

'På vegne af Integrationsudvalget i Faxe Kommune skal jeg herved opfordre det spanske politi til at bruge deres skydevåben for at stoppe invasionen. Betjentene skal skyde for at ramme', skrev Dansk Folkeparti-politikeren søndag.

Senere redigerede Steen Petersen den del af opslaget, der handler om, at han opfordrer på vegne af udvalget. Det skriver TV2 Øst.

- Jeg skal derfor opfordre det spanske politi til at bruge deres skydevåben for at stoppe invasionen. Betjentene skal skyde for at ramme, lyder det nu i stedet i opslaget.

Overraskede nudister

Forrige måned blev omkring50 migranter filmet, da de sejlede i land ved Zahora, cirka en halv time syd for stranden i Barrosa.

Og få dagen forinden var det en gruppe solbadende nudisters tur til at få uventet besøg på deres strand-område.