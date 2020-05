DHL Stafetten aflyst

DHL Stafetten 2020 er aflyst på grund af coronakrisen.

Det oplyser arrangørerne i en pressemeddelelse.

Siden forbuddet mod større forsamlinger blev forlænget til og med august, har arrangørerne overvejet muligheden for at afholde årets stafet senere på året.

Men nu lyder beslutning, at årets udgave af DHL Stafetten afblæses.

I 2019 deltog mere end 6000 virksomheder med 206.850 personer - fordelt på fem byer på tværs af landet - i stafetten.

Ved arrangementet i København, der breder sig over fem dage i Fælledparken, deltager cirka 125.000 mennesker hvert år.

Økonomisk bombe

Og mens mange danskere altså må undvære - eller kan undgå - de fem kilometer gennem blandt andet Fælledparken, rammer aflysningen af DHL Stafetten Sparta Atletik & Løb hårdt på pengepungen.

- Det er en økonomisk bombe for en forening som os, siger Dorte Vibjerg fra Sparta til TV2 Lorry.

Løbeklubben har indtil nu gennem coronahjælpepakker fået støtte til dække faste omkostninger og en del af medarbejdernes løn. Men økonomien fra eksempelvis DHL Stafetten og Copenhagen Marathon, der også er aflyst, kommer til at mangle helt.

- Vi har en årlig omsætning på 57 millioner kroner på alle arrangementer. Samlet set udgør DHL Stafetten langt over halvdelen.

- De midler bruger vi på at skabe aktiviteter, og derfor bliver foreningslivet ramt hårdt af det her. Vi kommer til at stå langt svagere - alt fra ungdomshold til atletikstævner kan blive ramt, siger Dorte Vibjerg til TV2 Lorry.

DHL: Gav sig selv

Hovedsponsoren, DHL, bakker op om arrangørernes beslutning om at aflyse, siger Susanne Katja Kristensen, Marketing Manager i DHL Express Danmark, i en pressemeddelelse.

- Danskernes ve og vel kommer i absolut første række, og vi retter os selvfølgelig efter myndighedernes retningslinjer. Og på den måde gav beslutningen sig selv, siger hun.