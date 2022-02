DI og butikker: Stop nu tvangsreklamerne i postkassen

Postkassen er ved at sprænges af reklamer, man ikke har bedt om - og hovedparten af dem havner direkte i skraldespanden.

Hvert år bliver der ifølge Dansk Affaldsforening omdelt mellem 57.000 og 100.000 ton papirreklamer i Danmark, afhængig af måden man gør det op på. Vi er det folk i EU, der producerer mest affald per indbygger.

Nu skal det unødvendige spild af ressourcer stoppes. Vil borgerne have tilbudsaviser i postkassen, skal de fremover aktivt tilkendegive 'Ja tak til reklamer'.

Det mener Dansk Industri, dagligvaregiganten Coop, Forbrugerrådet Tænk, Danmarks Naturfredningsforening og en række miljøorganisationer.

De har skrevet til regeringen med en kraftig opfordring til at ændre loven, så borgerne selv skal tilvælge tilbudsaviser.

I dag skal man tilmelde sig ordningen 'Reklamer nej tak' og sætte et mærke på postkassen, hvis man vil undgå papirreklamerne.

- Ordningen er helt ude af trit med en bæredygtig omstilling af det danske samfund. Den modarbejder også direkte miljøministerens erklærede mål om at knække affaldskurven, lyder det i brevet.

Branchedirektør Jacob Kjeldsen fra DI Handel kalder en ja tak-ordning 'sund fornuft'.

– Både i forhold til klimadagsordenen og for ikke at genere de forbrugere, der ikke ønsker overstoppede postkasser. Jeg tror, at mange danskere vil være glade for at have samme kontrol over deres fysiske postkasse som den elektroniske.

Coops koncerndirektør, Per Thau, supplerer:

- Det er det eneste rigtige at gøre nu. Vi investerer selv et stort millionbeløb i de her år i at lægge om til digital kommunikation med vores kunder. Samtidig har vi lagt de trykte reklamer fra vores to største kæder, Kvickly og SuperBrugsen, sammen til én.

Dagli’Brugsen og Silvan har helt droppet tilbudsaviser på papir.

Grønne organisationer har længe presset på for at ændre loven. Forslag i Folketinget har dog ikke ført til noget.

S-regeringen lovede i juni 2020 på initiativ af SF's miljøordfører, Carl Valentin, at undersøge muligheden for at vende ordningen om - fra 'Nej tak' til 'Ja tak' - men intet sker.

- Regeringen siger, den arbejder på det, men den forhaler jo sagen helt vildt.

- Det er nok, fordi man er nervøs ved de arbejdspladser, der er forbundet med det. Der er jo trykkerier, der vil miste nogle arbejdspladser, siger Valentin.

Han venter skred i sagen nu, fordi det er 'en stor gruppe vigtige aktører', der går til regeringen.

Ja tak-ordningen skal kun omfatte tilbudsaviser, brochurer og kataloger - ikke lokalaviser.

Maria Reumert Gjerding, præsident i Danmarks Naturfredningsforening, kalder det helt skørt, at vi endnu ikke har rykket på denne dagsorden.

- Regeringen har et erklæret mål om at knække affaldskurven. Vi bør se på alle muligheder for at nedbringe vores enorme affaldsmængder.

- I den sammenhæng er det en meget lavthængende frugt at lave reklameordningen om, siger hun.