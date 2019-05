Digital overvågning sat i bero kort før eksamener

Mandag klokken 9 indleder landets gymnasier de første skriftlige eksamener.

Samtidig har Undervisningsministeriet netop meldt ud, at den digitale overvågning - programmet ved navn ExamCookie - bør holdes i bero.

Det fremgår af en afgørelse fra Datatilsynet torsdag, som Ritzau er kommet i besiddelse af.

- I lyset af at afgørelsen netop er truffet, er det ikke muligt at skabe den fornødne afklaring, inden prøvernes afholdelse fra mandag d. 20. maj.

- Derfor anbefaler Undervisningsministeriet, at institutionerne sætter anvendelsen af ExamCookie i bero, indtil der er skabt den fornødne afklaring af rækkevidden af den kritik, som Datatilsynet har udtalt, står der blandt andet i afgørelsen fra Datatilsynet.

Den digitale overvågning, ExamCookie, er et nyt computerprogram, der registrerer alle hjemmesider, elever besøger under eksamen og tager et billede af skærmen, hver gang det skifter.

Den konkrete afgørelse er truffet på baggrund af en sag fra Fredericia Gymnasium, der brugte computerprogrammet sidste sommer. Her fangede programmet ti elever for snyd. En af dem havde åbnet 1100 skærmbilleder på fire timer.

På den baggrund har Datatilsynet udvist 'alvorlig kritik' for gymnasiets brug af elevernes oplysninger. I alt står 30 gymnasier til at benytte den digitale overvågning i den kommende uge.

Danske Gymnasier har fredag skrevet til landets rektorer for at viderebringe anbefalingen om at sætte brugen af ExamCookie i bero. Det oplyser formand for Danske Gymnasier Birgitte Vedersø.

- Timingen stiller skolerne i en uendelig svær situation. Det er mandag klokken 9, at de første prøver går i gang, og vi får beskeden torsdag eftermiddag. Det er simpelthen så kikset, som det kan være, siger Birgitte Vedersø.

Med standsningen af ExamCookie vil der ikke være et digitalt overvågningssystem, når eksamener begynder.

Tidligere har 'Den digitale prøvevagt' også været på banen som overvågningsprogram. Denne blev dog rullet tilbage i midten af marts, da der var tekniske problemer, og systemet smed eleverne af under terminsprøverne.

Hos Danske Gymnasier ser man gerne, at digital overvågning ikke er en mulighed fremadrettet.

- Vi har brug for eksamensformer, der ikke er så sårbare og matcher det, man kommer ud i, når man er færdige med gymnasiet. Det vil sige, at man kan bruge internettet, men det skal være opgaver, hvor man ikke kan slå et svar op, siger Birgitte Vedersø.

Undervisningsminister Merete Riisager (LA) vil ikke kommentere sagen over for Ritzau. Ministeren genopstiller ikke til Folketinget.