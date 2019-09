Diktatoren Francos grav kan flyttes fra mindeplads

Spaniens højesteret har tirsdag afgjort, at diktatoren Francisco Francos grav kan flyttes. Det fremgår af en meddelelse fra retten, skriver Reuters.

Francos grav ligger uden for Madrid på et mindested for ofre for den spanske borgerkrig, og mange mener, at det er forkert, at diktatoren også ligger her.

Francisco Franco stod i spidsen fra 1939, hvor han vandt den spanske borgerkrig, og frem til sin død i 1975. Billedet er fra 1939. Foto: AP

Den spanske regering har ønsket at flytte graven, men det har Francos familie appelleret til højesteretten.

