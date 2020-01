Diktators faster forsvandt i seks år: Nu er hun dukket op

For seks år siden forsvandt hun - nu sidder hun igen ved siden af diktatoren.

Nordkoreanske Kim Jong-un henrettede i 2013 Jang Song-thaek, som var gift med diktatorens egen faster, Kim Kyuong-hui. Siden forsvandt fasteren, men nu er hun dukket op igen.

Det skriver flere internationale medier, heriblandt The New York Times.

I den nordkoreanske hovedstad, Pyongyang, blev der i lørdag afholdt en koncert i forbindelse med fejring af nytåret, og her sad fasteren med ved siden af Kim Jong-un.

Fasterens mand blev henrettet for forræderi, da han ifølge anklagen forsøgte at planlægge et statskup mod Kim Jong-un.

Kim Kyuong-hui er den eneste søster til Kim Jong-uns far, som var den tidligere diktator i landet, Kim Jong-il, og der har siden hendes mands henrettelse været spekulationer om, hvad der var sket med hende selv.

Få dage efter henrettelsen blev hun nemlig nævnt for sidste gang af de nordkoreanske medier. Rygterne florerede om, hvorvidt hun også selv var blevet henrettet, men sådan forholdt det sig ikke.

Familierelationer

Kim Jong-uns bedstefar, Kim Il-sung, bliver af mange nordkoreanere betragtet som noget nær en gud, fordi han grundlagde Nordkorea.

Den relation er noget, som Kim Jong-un bruger meget til at fremme sin egen status som landets leder, og derfor bruger han ifølge The New York Times sin faster til at minde borgerne om det.

Fasteren har tidligere varetaget høje stillinger i landet, hvor hun var det kvindelige ansigt udadtil. Det blev der dog hurtigt sat en stopper for, da hendes mand blev henrettet.

I dag er Kim Kyong-hui blevet 73 år gammel, og det er endnu uvist, om der er planer om, at hun skal genindsættes i ledende stillinger, eller om hun blot skal vises frem.

Med sin afdøde mand havde Kim Kyuong-hui en datter, som i 2006 begik selvmord i Frankrig, hvor hun studerede.