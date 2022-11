Din drikkedunk kan blive en bakteriebombe

Hvis din drikkedunk smager af sur karklud, så er det tid til at handle

Er du en af de typer, der har erhvervet sig en drikkedunk til at tage med i fitness eller med på arbejdet, og vandet lige pludselig smager vammelt eller som lugten af gammel opvaskebørste, så er det med at se indad.

For selvom du kun har vand i drikkedunken, er det ikke ens betydende med, at den er selvrensende.

Den skal nemlig vaskes med vand og sæbe, og det er hver gang, du har brugt den, skriver det norske magasin Godt.

Kan gøre dig syg

Magasinet har talt med Morten Enersen, der er tandlæge med speciale i periodonti - betændelse i tandkødet - mikrobiolog og lektor ved Universitetet i Oslo, som fortæller, at en drikkedunk er rigtig god til at ophobe bakterier, hvis man bruger den.

- Man vasker kopper og glas op efter brug, og hvorfor gør man det?

- Vand og sæbe fjerner madrester og andet, så der kan vokse mindst mulige bakterier der, lyder det.

Han forklarer videre, at en patient, der er har en normalflora, sagtens kan rende rundt med bakterier, som ikke nødvendigvis gør vedkommende syg, men kan gøre det på et tidspunkt. Eksempelvis, hvis de får lov til at leve godt nede i en drikkedunk.

Derfor er det bare frem med opvaskebørsten, hver gang du har brugt din flaske, medmindre du vil tage risikoen.

